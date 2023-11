Portwein „Vintage 18“ vom Weingut Bauer ist ganz bio

Im Jahr 1997 war Christoph Bauer einer der ersten in Österreich, der einen Likörwein nach traditioneller Portwein-Methode vinifizierte. Seither hat der Winzer aus Jetzelsdorf im Weinviertel seinen Likörwein, genannt „Vintage“, immer weiterentwickelt. Nun kommt sein „Vintage 18“ erstmals in Bio-Qualität auf den Markt.

Die Basis für den Likörwein sind zu 100 Prozent Trauben der Rotweinsorte Roesler. „Die Rebsorte Roesler ist eine Neuzüchtung der Weinbauschule Klosterneuburg. Die Trauben entwickeln eine sehr hohe Reife und sind damit perfekt für Likörweine geeignet“, berichtet Winzer Christoph Bauer, der seit 2015 sein Weingut biologisch bewirtschaftet.

„Uns war es wichtig, alle Zutaten für unseren Portwein in Bio-Qualität vom eigenen Betrieb zur Verfügung zu haben“, so der Winzer im NÖN-Gespräch. Aus diesem Grund wurde im Jahr 2017 der Wein vom Roesler zu Weinbrand destilliert. Diesen Bio-Weinbrand hat Bauer im Jahr 2018 dem gärenden Roesler-Sturm zugesetzt. Damit stoppt die Gärung, die Süße der Trauben bleibt für den Likörwein erhalten. Nach weiteren fünf Jahren Fassreife ist der „Vintage 18“ nun abgefüllt und seit Kurzem am Weingut sowie bei Partner-Betrieben erhältlich.

Wie der Winzer seinen Likörwein nach Portwein-Methode beschreibt? „Der Wein ist kräftig, dicht, würzig, süß und perfekt als Begleiter zu Desserts, passend vor allem zu dunkler Schokolade.“