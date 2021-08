Eine Lkw-Gewichtsbeschränkung bei der Ortsdurchfahrt liegt nicht vor. Trotzdem hatten die schweren Laster ihre Mühe, sich durch Jetzelsdorf zu wälzen. Bei Lkw-Gegenverkehr mussten die Fahrer zwangsläufig auf die Gehsteige ausweichen. In der Folge wurden diese – teilweise über 100 Meter Länge – arg beschädigt. Und schwarze Gummireste von Reifen haben an den Randsteinen Spuren hinterlassen.

Bei der nördlichen Ortseinfahrt liegt unter dem Gehsteig ein Kanal, der eventuell in Mitleidenschaft gezogen wurde. Für die Ortsbewohner war der tägliche Durchzugsverkehr unerträglich und viele fragten sich: Wäre es nicht möglich gewesen, den Kreisverkehr an der B 303 in Teilschritten zu sanieren und den Durchzugsverkehr nur in eine Fahrtrichtung durch die Ortschaft brummen zu lassen?

Einvernehmliche Lösung mit der Gemeinde

Und wer wird die Schäden bezahlen? „Wir planen solche Vorhaben rund ein Jahr im Voraus“, sagt Wolfgang Dafert, Leiter der Straßenbauabteilung in Hollabrunn. „Es ist immer ein langwieriges Abwägen der möglichen Szenarien. In dem Fall war aus unserer Sicht diese die bestmögliche Durchführung.“

Eine zeitliche Splittung der Sanierung des Kreisverkehrs hätte doppelt so lange gedauert. Dafert ist aber überzeugt, dass für die Schäden, die aufgrund der Umleitung entstanden sind, eine einvernehmliche Lösung mit der Gemeinde gefunden wird.

Bürgermeister Andreas Sedlmayer geht jedenfalls davon aus, dass die Gemeinde mit den Kosten der Wiederherstellung der Gehsteige nicht belastet werden wird. -rs-