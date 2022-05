Weintalent des Jahres: Willy Bauer über seinen Sieg

Werbung

„Ich habe es irgendwie zunächst gar nicht wirklich mitbekommen, dass ich gewonnen habe“, erzählt der 27-jährige Wilfried „Willy“ Bauer über seinen Sieg beim beliebtesten Jungwinzer-Wettbewerb Österreichs, der Schlossquadrat-Trophy, die er erstmals ins Pulkautal geholt hat. „Erst als man mir dann rundherum gratulierte, habe ich es begriffen“, strahlt der Gewinner.

Er habe sich nie als Favorit gefühlt, nachdem er mit weiteren fünf Jungwinzern (Mathias Prugmaier, Andreas Knötzl, Paul Retzl, Kathrin Brachmann und Johannes Fritz) ins Finale gekommen war. „Ich habe gesagt, wenn ich gegen die verliere, ist das kein Problem für mich, denn alle fünf produzieren hervorragende Weine und können gewinnen.“

Die Schlossquadrat-Trophy ist eine Kooperation der Schlossquadrat-Gastronomiebetriebe mit dem SALON Österreich Wein. Die gesamte Organisation bei diesem Wettbewerb sei großartig gewesen. „Ich habe auch vieles gelernt. Gerade in puncto Medienarbeit war es für mich persönlich sehr interessant“, sagt Bauer.

Beim Finale verkosteten 300 Besucher und eine hochkarätige Fachjury die Weine, während die Jungwinzer spontane Fragen der Moderatoren – der Wein-Marketing-Chef Chris Yorke (ÖWM) und der Schlossquadrat-Geschäftsführer Jürgen Geyer – beantworten mussten. Für die passende kulinarische Unterlage sorgte Rudolf Kirschenhofer mit seinem Team vom Silberwirt und von Gergely’s. Nach der Auswertung der Stimmen kürten die Moderatoren den Sieger und überreichten die Glastrophäen.

Sieger wird mit tollen Preisen überhäuft

Trophy-Sieger Willy Bauer darf sich über zahlreiche Preise freuen: einen Hyundai Kona Elektro-SUV für sechs Monate, Flaschen im Wert von 1.000 Euro, 10.000 Flaschenaufkleber „Weintalent des Jahres“, ein Winzerporträt in der ÖGZ, ein 500-Euro-Gutschein für den ÖWI-Shop, die Teilnahme an einer ÖWM-Export-Veranstaltung sowie ein Wein-Präsentationsevent in der wineBANK.

„Was mich besonders gefreut hat, war, dass mir so viele Winzerkollegen gratuliert haben“, schildert der Jetzelsdorfer. Vor allem die Winzer aus dem Pulkautal jubelten. Dass die Trophy hierher geholt wurde und dass die Region seit Kurzem zwei Vize-Winzerköniginnen hat – Magdalena Eser aus Haugsdorf und Katharina Baumgartner aus Untermarkersdorf –, davon profitiere die gesamte Weingegend im Pulkautal.

„Ich hätte den Sieg niemals allein geschafft, ich muss mich bei allen Mitarbeitern im Betrieb und bei meiner Familie bedanken, wir sind ein super Team“, betont Willy Bauer, der gemeinsam mit seinem Vater Norbert und seiner Mutter Gisela das Weingut Norbert Bauer in Jetzelsdorf führt. Er macht sich schon Gedanken darüber, den Betrieb weiter zu modernisieren. Zurzeit werden Weine auf rund 90 Hektar in mehr als 100 Einzellagen kultiviert.

Aus der Praxis eines modernen Betriebs …

„Wir nutzen Videotelefonie, wenn unsere Mitarbeiter im Weingarten tätig sind und sie zum Beispiel zu einem Rebstock fachliche Fragen haben, oder sie schicken mir ein Foto. So kann man schnell entscheiden, und ich muss nicht gleich in den Weingarten fahren. Ich kann meinen Mitarbeitern die GPS-Koordinaten aufs Handy schicken und sie wissen dann punktgenau, in welchem Weingarten was zu tun ist,“ erzählt das frischgebackene Weintalent des Jahres aus der Praxis eines Winzers, der moderne Kommunikationsmittel im Arbeitsalltag einsetzt.

Als Absolvent der HBLA Klosterneuburg konnte Willy Bauer viele Erfahrungen bei seinen Praktika in Deutschland, den USA und in Australien sammeln, bevor er in den Familienbetrieb im Pulkautal einstieg. Zu den wichtigsten Lagen der Bauers zählen Schatzberg, Haidberg, Gerichtsberg und Diermannsee. Bei den Weinsorten konzentriert man sich auf Grünen Veltliner, Riesling, Chardonnay sowie Zweigelt und Blaufränkisch.

Das Credo des Trophy-Siegers: „Ich möchte Tradition und Innovation in Einklang bringen und Weine für besondere Momente vinifizieren.“

