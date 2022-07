Winzer-Slam: Über Hitzewallungen, Menopause und Marillen

Werbung

In der Kellergasse beim Presshaus des Weinguts Norbert Bauer fand mit an Kultur und Wein interessiertem Publikum der Winzer-Slam 2022 statt. Das kulturelle Erscheinungsbild sollte mit dieser Veranstaltung noch gestärkt werden.

Die Moderation übernahm die bekannte Slammerin Mieze Medusa, die via Auslosung die Reihenfolge der sieben Teilnehmer bestimmte, die ihre selbst verfassten Texte mit jeweils maximaler Lesedauer von fünf Minuten vortrugen.

Barbara Lehner startete mit einem Text über Sozialarbeit, Fritz Herzog aus Falkenstein erzählte von einer Weinverkostung. Markus Köhle versuchte das Publikum mit einer Politsatire über Österreich zu überzeugen. Elif Duygu erzählte vom unterschiedlichen Geruch der Liebe und kam damit ins Finale.

Ein poetisches Gedicht über fünf Kilo Marillen trug Leonie May vor. Nathalie Rouanet alias Ann Air punktete mit einem Text über die Zusammenhänge von Klimawandel, Hitzewallungen und Menopause der Frauen, und Jasmin Gerstmayrs Erklärung, wie das Gehirn rast und von Unruhe und Gewissensbissen geplagt wird – außer man sei gerade etwas „blau“ – erntete großen Applaus.

Parallel wurden die Weine verkostet und in den Pausen wurde von Norbert und Willi Bauer Wissenswertes über ihre Weine vermittelt. Ins Finale kamen schließlich vier Slammer. Zur Siegerin wurde die gebürtige Französin, Autorin und Übersetzerin Nathalie Rouanet alias Ann Air gekürt.

An diesem Abend kam das begeisterte Publikum durch die Verbindung von anspruchsvollen Texten der Slam-Poeten mit den gehaltvollen Qualitätsweinen zu einem kulturellen Doppelgenuss. Die Siegerin tritt am 31. Juli im Weingut Johannes Maringer in Kirchberg am Wagram erneut vors Publikum.

