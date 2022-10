Job gefällig? Hollabrunns Mitarbeiterstab wird weiter wachsen

Umgerechnet beträgt der Mitarbeiter-Zuwachs der letzten 17 Jahre fast 20 Prozent. Das Bevölkerungswachstum in der Stadtgemeinde Hollabrunn machte im selben Zeitraum knapp zehn Prozent aus.

Nur ein Drittel der Bediensteten ist im Büro tätig. Ein weiteres Drittel macht das Personal in Kindergärten und Schulen aus. Pädagogen, Kinderbetreuer, Stützlehrer, Schulwarte, Reinigungskräfte, Erzieher im Internat: Dieser Bereich hat sich seit 2005 mehr als verdoppelt. Und die Zahl wird weiter steigen, sollen doch künftig bereits Kinder ab 2 Jahren einen Kindergartenplatz erhalten. Die sogenannten Betreuungsschlüssel wurden geringer, das heißt: mehr Personal pro Kind.

Für alle Talente gibt es etwas zu tun

Handwerker aller Gewerke werden sowohl bei den Stadtwerken als auch im Studentenheim gebraucht. Die Grünraumpfleger hatten die in den vergangenen Jahren immer größere Flächen zu bearbeiten – auch bei weniger ansprechendem Wetter.

Viel Abwechslung bieten die Freizeitbetriebe mit den Sport- und Kulturanlagen, die es zu administrieren, pflegen und zu betreuen gilt. Gastronomisches Gespür sowie Verkaufstalent sind im Studentenheim in der Küche, in der Cafeteria oder an der Rezeption gefragt, Behutsamkeit und Empathie bei Bestattung und Friedhofspflege.

Eine wichtige Gruppe stellt weiters das Reinigungspersonal dar, das die Gemeindegebäude sauber und ansprechend hält. „Das dritte Drittel ist also eine bunte Mischung an Aufgaben an der frischen Luft, in Werkstatt oder Küche sowie bei den Menschen, die die vielfältigen Angebote der Stadt nutzen“, erklärt Bürgermeister Alfred Babinsky.

Die Bürokratie macht's nicht leichter ...

Ein Teil des Personalanstiegs sei freilich auf die wachsenden Strukturen der Stadt zurückzuführen, manches auch auf vermehrte Teilzeit: Manche neue Mitarbeiter wurden für spezielle Services eingestellt, die es 2005 noch gar nicht gab; etwa die beiden Community Nurses, die Klar!-Managerin, die Presseverantwortliche oder der technische Fachdienst.

Im Rathaus seien so manche Abteilungen größer geworden, weil der administrative Aufwand für stetig ansteigt. Darunter fallen zusätzliche gesetzliche Vorgaben für Bauvorhaben, die Prüftätigkeiten von Förderungen durch die Gemeinde, die Vorschreibung und Einhebung von neuen Abgaben, die vermehrte Abwicklung von Eintragungsverfahren für Volksbegehren, verschiedene Hilfestellungen in Ausnahmesituationen oder die EDV-technische Umsetzung aufgrund der zunehmenden Transparenz des öffentlichen Bereiches.

