Im Frühjahr 2018 wurden Betroffene mit einem Brief informiert, dass die Caritas-Tagesstätte im Johanneshaus (Reucklstraße 1) aufgrund sinkender Nachfrage geschlossen wird. Den eingeleiteten Veränderungsprozess mit der Schließung der Werkstätten nahmen nicht alle wohlwollend auf; in einem anonymen Schreiben an die NÖN und den LH-Stellvertreter wurde darüber geklagt. Bis Ende des Jahres erwartet Caritas-Regionalleiter Thomas Krottendorfer nun die fertigen Pläne für das neue Projekt.

Caritas Thomas Krottendorfer und Monika Pröglhöf, die Leiterin des derzeit in Planung befindlichen Wohnhauses: „Wenn es einem wichtig ist, hierzubleiben, kann er das auch.“

„Dass es einen Investitionsschub für das Haus braucht, war klar“, verweist Krottendorfer im NÖN-Gespräch auf die alte Bausubstanz. Bereits im Jahr 2016 habe man gemeinsam mit dem Team und den Klienten überlegt, wie es weitergehen soll. Dazu gab es sogar eine Wanderung mit Erlebnispädagogen zur Koliskowarte. Eine „dicke Visionszeitung“ mit dem Titel „Prosit 2022“ entstand. Letztlich kam man überein, etwas Neues für Senioren mit Behinderung zu benötigen. Ein Wohnhaus für 22 Personen sollte entstehen.

Dafür wurde im Herbst 2018 ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben. Entschieden war auch, die Tagesstätte abzureißen, die nicht mehr modernen Anforderungen entsprach. In einer Jurysitzung ging Ende 2018 schließlich das Büro S.O.F.A. architekten aus Wien („Sind Offen Für Anderes“) als Sieger des Wettbewerbs hervor. Ergebnisse des Visionsprozesses wie helle Räume, viel Platz und Rückzugsbereiche werden in dem Entwurf überzeugend berücksichtigt.

Nun geht es an die Einreichung. Im Dezember soll ein Ergebnis (und die Investitionssumme) am Tisch sein. Krottendorfer rechnet mit einem Baustart im Frühjahr 2020.

Klienten können der Baustelle entfliehen

Sanierung oder Neubau: Die Entscheidung über die Zukunft des bestehenden Wohnhauses neben der einstigen Tagesstätte, das 54 Plätze bietet, steht indes aus. Die Klienten wurden jedoch bereits gefragt, wie sie sich die Zeit der Baustelle, die Lärm und Staub bringen wird, wünschen. Ihnen wurde angeboten, für diese Zeit an einen ruhigeren Ort umzusiedeln.

Als Alternative werden künftig auch teilbetreute Wohnungen in Retz – hier wurden in der Znaimerstraße vier Wohnungen für acht Klienten angemietet – und ein neues Wohnhaus in Laa zur Verfügung stehen.

„Mir ist wichtig, dass die Lebensqualität sichergestellt ist, die den Klienten wichtig ist“, unterstreicht Krottendorfer, dass man sich für den Veränderungsprozess die nötige Zeit nimmt, mit dem Projekt mitwachsen will und es den Klienten ermöglicht, sich aktiv zu beteiligen. „Es ist ein Stück Abschied von etwas, aber man spürt eine positive Aufbruchstimmung. Es ist schön, das mitzuerleben.“

Die Aufregung des Vorjahres sei vermutlich auch deshalb entstanden, weil nicht zwischen Tagesstätte und Wohnhaus differenziert worden sei.