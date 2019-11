Sepp Schönhofer war maßgeblich an der Verwirklichung der ersten Ideen zur sogenannten Arbeitsassistenz (AASS) im Weinviertel beteiligt. Im Jahr 2000 startete das Projekt im Bezirk Hollabrunn. Hier werden beeinträchtigte Menschen bei der Erlangung und Sicherung eines Arbeits- oder Ausbildungsplatzes begleitet und Betriebe unterstützt, die Mitarbeiter mit Behinderung beschäftigen wollen. Nach sukzessivem Ausbau werden derzeit Kunden im gesamten Weinviertel sowie an den Standorten Purkersdorf, Bruck/Leitha, Klosterneuburg und Schwechat von der Arbeitsassistenz der Caritas Wien betreut.

Zur langfristigen Sicherstellung der Integration von benachteiligten Menschen wurde 2004 weiters das Projekt Jobcoaching im Weinviertel gestartet, das am Arbeits-, Lehr- oder Ausbildungsplatz sowie bei Lehrgängen zur Berufserprobung, Arbeitstrainings und Arbeitserprobungen unterstützt. Ziel ist die Sicherung von voll sozialversicherungspflichtigen Dienstverhältnissen.

Sepp Schönhofer war jahrelang in der direkten Beratung und Begleitung der Kunden tätig. Wichtige Kooperationspartner waren – neben dem Sozialministeriumservice als Fördergeber – das AMS, die Wirtschaftskammer, die Arbeiterkammer und das Land NÖ.

Hervorzuheben ist Schönhofers Engagement in der seit 2002 bestehenden Hollabrunner Integrationsplattform und sein Mitwirken an der Umsetzung des Integrationsawards, der bislang dreimal an Unternehmen und Beschäftigte im Bezirk vergeben wurde.