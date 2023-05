125 Jahre Feuerwehr: Da war Hardegg auf den Beinen

Am 6. Mai fand der Festakt anlässlich 125 Jahr Freiwillige Feuerwehr Hardegg im Rahmen einer Florianimesse in der Stadtpfarrkirche statt. Im Anschluss erfolgte die Ehrung von verdienten Mitgliedern und die Angelobung von neu eingetretenen FF-Mitgliedern am Platz vor der Thayabrücke. Die musikalische Umrahmung übernahm die Grenzlandkapelle Hardegg mit ihrem Kapellmeister Johann Pausackerl.

Der Pfarrer aus Sigmundsherberg, zugleich Feuerwehrkurat, freute sich über so zahlreichen Kirchenbesuch, dass er ausdrücklich festhielt: „Es gibt ja gar nicht so viele Einwohner in der kleinsten Stadt Österreichs, umso mehr freut mich das volle Gotteshaus!“ Er würdigte in seiner Predigt die Aufgaben der Feuerwehrkameraden sowie deren freiwilligen Einsatz zum Schutz der Bevölkerung.

Lage an der Thaya und im Nationalpark als spezielle Herausforderung

Nach dem Gottesdienst geleitete die Grenzlandkapelle die Feuerwehrmänner und –frauen zum Festzelt bei der Thayabrücke. Der Kommandant der FF Stadt Hardegg, Heinrich Löschnig, begrüßte die Festgäste, unter ihnen Bürgermeister Friedrich Schechtner, Bezirksfeuerwehrchef Alois Zaussinger, dessen Stellvertreter Reinhard Scheichenberger, Abschnittskommandant Christian Lehninger und alle FF-Kameraden. Löschnig erläuterte in seiner Ansprache die Gründung und den Verlauf der letzten 125 Jahre der Hardegger Feuerwehr.

Bürgermeister Friedrich Schechtner betonte die Wichtigkeit der Freiwilligen Feuerwehr und verwies auf die vielfältigen Aufgaben, die sich aus der Situation mit dem Standort an der Thaya und dem Nationalpark ergeben. Dabei spielen neben Bränden auch die Suche nach Personen und in letzter Zeit die Klimakapriolen eine große Rolle. Erst vor Kurzem hat ein Tornado zu großem Schaden im nahen Oberfladnitz geführt.

Feierlich angelobt und in den aktiven Stand aufgenommen wurden Alexandra Frank, Lisa Frank und Sabrina Spitaler von der FF Merkersdorf, Werner Weigl von der FF Heufurth sowie Klara Rockenbauer, Lisa Rockenbauer, Leon Sporer und Johannes Trattner von der FF Niederfladnitz.

Bei der Angelobung (v.l.): Alexandra Frank, Lisa Frank, Sabrina Spitaler, Werner Weigl, Klara Rockenbauer, Lisa Rockenbauer, Leon Sporer und Johannes Trattner. Foto: Wolfgang Hanousek

Bei der Jugend wurden Gregor Kahrer, Lorenz Müller, Lukas Duraj, Florentin Setzer und Leonhard Suppan feierlich aufgenommen.

Gregor Kahrer, Lorenz Müller, Lukas Duraj, Florentin Setzer und Leonhard Suppan (v.l.) bei ihrer Angelobung mit Franz Kraus. Foto: Wolfgang Hanousek

Besondere Würdigung erfuhr Altkommandant Franz Kraus; er durfte sich über das Verdienstzeichen dritter Klasse des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes freuen. Er erhielt diese Auszeichnung für seine Verdienste um das Feuerwehrwesen, insbesondere für die Gründung und langjährige Leitung der gemeinsamen Feuerwehrjugend der Stadtgemeinde Hardegg.

