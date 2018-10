300 Jahre hat der Pfarrhof auf dem Buckel und damit viel zu erzählen. Was genau, das fand Franz Mantler heraus. Er hat in seiner 45-jährigen Tätigkeit als Pfarrer in Zellerndorf zehn Prozent dieser Geschichte erleben dürfen und verfasste für das Jubiläum eine Festschrift.

1850 endete die Grundherrschaft

1718 wurde der Grundstein gelegt – in einer völlig anderen Zeit: Der Pfarrhof war als „Halblehen“ dem Stift Schotten „untertänig“ – und zugleich ein vom Pfarrer geführter Gutshof. Zwei Kooperatoren unterstützten ihn daher ab 1737 in der Seelsorge. Das Haus beherbergte etwa einen großen Saal, das „Prälatenzimmer“ für den Abt oder die Unterkunft für den Kammerdiener. Der Dachboden diente als Getreidelager.

1850 endete die Grundherrschaft: Abgaben wurden nicht mehr dem Grundherrn, sondern dem Staat entrichtet. Der Zellerndorfer Pfarrer legte ein Verzeichnis mit Häusern, deren Nummern und Besitzern an, die der früheren Herrschaft zugehörig waren. Das Schottenstift hob 1930 die Kooperatorenposten auf und verpachtete die wirtschaftlichen Güter.

Die Erzdiözese Wien übernahm 1970 die Seelsorge, während das Stift im Gegenzug die Votivkirche betreute. Franz Mantler kam in diesem Jahr als Kaplan nach Zellerndorf.

Der Prälat zeigt nun in der Festschrift Momentaufnahmen, etwa als 1831 die Cholera-Kranken die Sakramente „nur mit Holzlöffel oder Stäbchen“ erhielten oder 1911 alle Kühe wegen der Maul- und Klauenseuche geschlachtet werden mussten. Wetterkapriolen kamen und gingen. Kleinere und größere Renovierungen sorgten für den Erhalt des Hauses, das heute Treffpunkt für Pfarrangehörige oder Schauplatz für Veranstaltungen ist.