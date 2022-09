Galerie Untergrub: Kulturmittelpunkt seit 40 Jahren

Werbung 23. - 25.09.2022 Anzeige 67. Weinlesefest lädt nach Retz

Vor 50 Jahren hatte der Galerist mit seiner Frau, ebenfalls Künstlerin, das ehemalige Gasthaus erworben. Zehn Jahre später konnte er die Galerie eröffnen. Immerhin waren es in den 40 Jahren 250 Veranstaltungen, die der Galerist Horst Ziolkowski über die Bühne brachte.

Die meisten Künstler kannte der Galerist persönlich, so auch Alfred Kubin, der 1959 verstorben ist und Gottfried Kumpf, der erst kürzlich das Zeitliche gesegnet hat und reich in der Galerie mit seinen Bildern und Skulpturen vertreten ist.

„Meister der Kreativität“

Neben der umfassenden künstlerischen Tätigkeit sind dem Ehepaar Horst und Jana Ziolkowski die sich daraus ergebenden Freundschaften sehr wichtig. Das erkannte man unschwer auch an den Geschenken, die ihm seine Anhänger überbrachten. So schenkte die Familie Wolfgang Traindl beispielsweise dem Jubilar eine Skulptur „Meister der Kreativität“.

Der Landtagspräsident wies auf die zahlreichen Künstler im Weinviertel hin und betonte, wer Spitze sehen will, braucht Breite.

Kunst ist der Wein des Lebens, fördert die Toleranz und sorgt für eine bessere friedliche Welt, was gerade heute von großer Wichtigkeit ist. Das aktuelle Fest solle keine Zäsur sein, sondern es möge weitergehen, immerhin sind in diesem Jahr noch zwei Ausstellungen geplant.

Der Katalog an Konzerten, Ausstellungen, Lesungen, Kunst-Info-Abenden und Führungen kann sich sehen lassen. Die Künstler aufzuzählen, würde den Rahmen sprengen. Einer der Höhepunkte ist jedenfalls Alfred Kubin, der wichtigste Vertreter des Symbolismus und Expressionismus. Dessen letzte Worte waren: „Nehmt mir nicht meine Angst, sie ist mein größtes Kapital.“ Diese Angst drückt sich auch in seinen Bildern aus, die noch bis 16. Oktober Freitag, Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 14 bis 18 Uhr in der Galerie zu sehen sind.

