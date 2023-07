Vor 30 Jahren wuchs die Ziersdorfer Kirche

Der Zubau in Ziersdorf war im Mai 1993 fertig. Vier Häuser mussten dafür geschleift werden. Rosa Polland, die an vorderster Front bei den Bauarbeiten mithalf, erinnert sich: „Das waren das Ruby-, Sattler-, Höller- und das Andrä-Haus." Eine Unterkirche wurde geschaffen. Dafür musste alles ausgebaggert werden. Leo Haimberger lieh Fotos von Pfarrgemeinderätin Polland und zeigte nach der Messe die rege Bautätigkeit in einer Videopräsentation.

Anschließend wurde am Kirchenplatz mit Sekt angestoßen. Damit der Schaumwein die Gemüter nicht zu sehr in Wallung brachte, bot Romana Haimberger als Unterlage selbstgemachten Hummus mit Pitabrot an. Wer es deftiger möchte, konnte auf Bratwürstel zurückgreifen. Schönes Sommerwetter und gute Stimmung machten das Pfarrfest zu einer Wohlfühloase.

Kirchenchorleiter Norbert Humpel und Starorganistin Elisabeth Ullmann machten die Gedenkmesse anlässlich des Kirchenzubaus in Ziersdorf zu einem musikalischen Höhenflug. Foto: Sylvia Stark