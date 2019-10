In wenigen Tagen, nämlich am Freitag, 18. Oktober, wird in Wullersdorf groß gefeiert und zwar das Schulgebäude, das heute die Mittelschule beherbergt.

Vor 50 Jahren ist das Gebäude errichtet worden und hat dementsprechend viel Geschichte zu erzählen. Diese wollen die Lehrer und Schüler der NMS auch ihren Besuchern näherbringen. Eine Ausstellung mit Fotos und Videos, die ab 15 Uhr an diesem Tag zu sehen sein wird, lässt die Vergangenheit ebenso Revue passieren, wie eine kleine Show, die die Schüler gestaltet haben und um 17 und 19 Uhr präsentiert wird.

„Ganz wenige Sitzplätze gibt es noch um 19 Uhr, sonst gibt es nur noch Stehplätze“, informiert Direktorin Anita Heske. Wer spontan sein Glück versuchen will, um noch Karten zu ergattern, sollte rasch die Schule kontaktieren: www.nms-wullersdorf.at oder unter der Telefonnummer 0664/73367919.

Für das leibliche Wohl an diesem Festtag sorgt der Elternverein.