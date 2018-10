„150 Jahre, das ist ein besonderer Geburtstag.“ Mit diesen Worten eröffnete Hollabrunns Bezirkshauptmann Andreas Strobl den Festakt zur Jubiläumsfeier seiner Bezirkshauptmannschaft.

Am 19. Oktober wurde landesweit das 150-jährige Bestehen dieser Behördeneinrichtung gefeiert. Und Hollabrunn feierte mit, obwohl die BH zu jenen 17 gehört, die bereits im Jahr 1849 gegründet wurden. Der erste Anlauf zur Trennung von Verwaltung und Rechtsprechung war allerdings nur von kurzer Dauer; 1854 wurden sogenannte „gemischte Bezirksämter“ eingesetzt, ehe sich die Hollabrunn, Retz und Haugsdorf am 31. August 1868 zur BH Hollabrunn vereinten.

Den 19. Oktober nutzten die BHs auch, um zum Tag der offenen Tür einzuladen und sich zu präsentieren. Die Schulen des Bezirks nutzten diese Chance, um sich die verschiedenen Abteilungen und die Infostände einiger Institutionen zu begutachten.

Gewaltige Entwicklungen in den letzten 150 Jahren

Die Entwicklung in den vergangenen 150 Jahren sei gewaltig, sprach Strobl davon, dass das Gebiet der BH Hollabrunn damals noch 126 Gemeinden umfasste. Heute sind es 24. 1868 zählte der Bezirk etwa 86.000 Einwohner. Heute sind es um die 50.000. „Damals gab’s aber noch keine Zweitwohnsitzer“, relativierte der Bezirkshauptmann die Zahl. Während die Einwohnerzahl zurückging, wuchs die Behörde selbst an: „Damals gab es zwölf Beamte und Amtsdiener. Heute haben wir 97 Mitarbeiter.“

„Ihr habt viel Arbeit geleistet in den letzten 150 Jahren“, bedankte sich Landtagsabgeordneter Richard Hogl. Er hofft, „dass wie eine solche Institution noch lange haben dürfen“, sprach er von der BH als wichtiges Rückgrat im Land. Dass sich die Menschen immer mehr emanzipiert haben, vom Untertanen bis zum Staatsbürger, daran haben auch die Bezirkshauptmannschaften einen wichtigen Anteil gehabt, meint der Wullersdorfer Gemeindechef. Dass er und seine Bürgermeisterkollegen so nah am Bürger arbeiten und wirken können, sei auch ein Verdienst der BH. „Es braucht eine Zwischenebene der Verwaltung, zwischen Gemeinde und Land, damit sich die Bürgermeister um ihre Region kümmern können.“

Bundesheer schenkte BH Strobl Luftbilder seines Arbeitsplatzes

Das Bundesheer machte Strobl ein besonderes Geschenk: „Bei einer Vorbesprechung hab' ich einmal erwähnt, dass ich die BH noch nie von oben gesehen habe." Zur 150-Jahr-Feier brachte die Luftaufklärungsstaffel daher Luftbilder der Bezirkshauptmannschaft und der Stadtgemeinde mit.

Nach dieser Lobeshymne lud der Bezirkshauptmann seine Gäste zu einer Führung ein. Erste Station: der Schutzbunker, der für die Bevölkerung geöffnet wurde. „Es ist ein wirklich funktionierender Schutzraum“, schmunzelte Strobl. In anderen BHs müsse erst eine Stunde daran gearbeitet werden, dass dieser Sicherheitsbereich in Betrieb genommen werden kann.

Die Landtagsabgeordneten Hogl (VP) und Georg Ecker (Die Grünen) sowie viele Bürgermeister des Bezirks folgten Strobl in Schutzraum, der aus dem Stabsbereich und dem Bereitschaftsbereich besteht. Danach ging es weiter zu den Infoständen von Zivilschutzverband, Rotem Kreuz, Bundesheer, Straßendienst und Polizei, die auf dem Parkplatz ihre Stellung bezogen hatten.