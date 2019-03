Die Einzigartigkeit junger Menschen zu fördern - das ist der Mittelpunkt der Marchtalpädagogik, nach der an katholischen Privatschulen unterrichtet wird.

Seit 20 Jahren bestimmt der sogenannte Marchtaler Plan - benannt nach seinem Entstehungsort - das Unterrichtsgeschehen am Erzbischöflichen Gymnasium Hollabrunn. Dieses Jubiläum wurde nun an der Schule gefeiert.

Mit der damals unter Direktor Leopold Rieder ins Leben gerufenen Unterstufe für die bis dahin salopp als Aufbaugym (AG) bezeichnete Lehranstalt belebten nicht nur 28 Zehnjährige den Schulalltag.

Morgenkreis, Freie Stillarbeit und Vernetzter Unterricht - der im Fach "Humanbiologie und Humanpsychologie" fixer Bestandteil des Stundenplans ist - ergänzen seither das Unterrichtsgeschehen.



Junge Leute in ihrer Einzigartigkeit fördern

Noch wichtiger sei allerdings die Haltung, die hinter diesem Plan steht, der für katholische Privatschulen entwickelt worden ist: Im Mittelpunkt der Marchtalpädagogik stehen die jungen Leute, die es in ihrer Einzigartig anzunehmen sowie individuell zu fördern und zu fordern gilt.

Das wertschätzende und wohlwollende Miteinander aller Beteiligten ist zentral. Die anvertrauten Kinder und Jugendlichen sollen sich so zu wissbegierigen, selbstständigen, offenen, kreativen und nicht nur fachlich, sondern vor allem auch sozial gebildeten Menschen entwickeln.



Ein Fest für den Marchtaler Plan

Dem Marchtaler Plan und seiner Umsetzung in Hollabrunn wurde ein Fest unter dem Motto "Marchtaler Plan: gestern - heute - morgen" gewidmet. Nach einer Darbietung der Musiklehrer stimmte Direktorin Ingrid Lehner-Pfennigbauer die vielen Gäste - darunter zahlreiche Eltern, Schüler und Lehrer sowie Stadträtin Elisabeth Schüttengruber-Holly - auf das Programm ein.

Harald Triebnig vom Privatgymnasium St. Ursula in Klagenfurt sprach über die Grundlagen und Geschichte des Marchtaler Plans. "Gründervater" Leopold Rieder gab einen Überblick über die Etablierung dieses Konzepts am Erzbischöflichen Gymnasium, ehe er Interviews mit Zweit- und Achtklässlern sowie einem ehemaligen Schüler führte, der 1998 die erste Marchtalklasse in Hollabrunn besuchte.



Da auch Schule ständiger Veränderung unterworfen ist, gilt es, Bewährtes weiterzuentwickeln und den Anforderungen der Zeit anzupassen: Damit beschäftigte sich der dritte Programmpunkt, den Johann Quehenberger vom Privatgymnasium der Herz-Jesu-Missionare in Salzburg bestritt.

Welt von morgen kompetent, umsichtig und verantwortungsvoll gestalten

Andrea Pinz, Leiterin der Privatschulen der Erzdiözese Wien, führte schließlich als Schulerhalterin die Idee des Marchtaler Plans mit den Anliegen der katholischen Privatschulen zusammen und drückte ihre Freude über die gelungene Umsetzung in Hollabrunn aus. Ihre Überzeugung:

"Auf dem von einer katholischen AHS vermittelten Fundament lässt sich die Welt von morgen kompetent, umsichtig und verantwortungsvoll gestalten."

Impressionen von Morgenkreisen boten den Hintergrund für die Gespräche am Buffet, die das Marchtalfest angenehm ausklingen ließen.