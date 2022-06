Jetzelsdorf: Die Bauers feierten 300+1

Werbung

Endlich konnte das Weingut Norbert Bauer sein Jubiläum gebührend begehen und sogar ein Jahr dazuzählen, denn heuer gibt es den Betrieb seit nunmehr 301 Jahren. Der Weinbau wird hier in neunter Generation mit viel Leidenschaft gelebt.

Gefeiert wurde in der Jetzelsdorfer Kellergasse vor dem Keller der Familie Bauer. Im und rund um das große Festzelt konnte man neben exzellenter Kulinarik von Thomas Traxler, Käse Casper, Schönbergers Caffè Bar sowie hausgemachten Weinviertler Mehlspeisen auch Kultur und Kunst genießen.

Im Zentrum stand natürlich die Geschichte der Familie Bauer. Ernsthaftes, manchmal auch Tragisches, aber vor allem Humorvolles wurde den vielen Gästen präsentiert. Eine Fotoausstellung mit informativen Begleittexten war im Weinkeller installiert worden, die die bewegte Familienchronik bis in die Gegenwart dokumentierte. Als Abschluss der sehr berührenden Bilderschau konnten sich die Besucher bei einer Fotobox ihre persönlichen Etiketten drucken lassen.

Es gab bei der Feier gleich mehrere Highlights: So stellte der Schauspieler Franz Froschauer die Höhepunkte und Sternstunden des Weingutes vor – zwischen Froschauer und der Familie Bauer besteht eine langjährige Freundschaft. Weiters wurde die überlebensgroße Skulptur „Tutto in una mano“ („Alles in einer Hand“), ein Kunstprojekt der italienischen Künstler Marco Martalar und Sara Celeghin, offiziell enthüllt.

Zum Auftakt spielte die „Fiatamusi“, die bekannten Weinviertler Blasmusiker, und am Abend durfte mit der „Ilz River Gang“ getanzt werden. Die Deko im Festzelt wurde von der Designerin Jutta Itzinger konzipiert und umgesetzt.

Das Motto der Winzerfamilie lautet „Einer für alle, alle für einen!“ Die rund 90 Hektar Rebflächen bewirtschaftet Winzer Norbert Bauer gemeinsam mit seinem Sohn Wilfried. Das Gästehaus am Weingut wird von Winzerin Gisela Bauer betreut. Tatkräftig unterstützt wird das Winzertrio von seiner „Großfamilie“, den motivierten Mitarbeitern.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.