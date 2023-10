„Schnell vergangen“: Hilfswerk Schmidatal feierte 40 Jahre

„Wir sehen uns als sozialer Nahversorger“, betonte Christa Fleschitz, die seit 2019 als Vorsitzende im Hilfswerk Schmidatal fungiert. Zum 40er durfte eine Schar von Ehrengästen nicht fehlen: Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Landtagsabgeordneter Richard Hogl, Vorsitzender des HiIfswerks Hollabrunn, feierten ebens mit wie NÖ-Hilfswerk-Präsidentin Michaela Hinterholzer, Vizepräsident Paul Deiser, NÖ-Hilfswerk-Gründungsvater Erich „Fidi“ Fidesser sowie die Ehrenvorsitzenden des Hilfswerks Schmidatal, Martin Landrichter (1986 bis 2000) und Josef Neuhold (2000 bis 2019).

Mit dabei waren auch mehrere Bürgermeister der Region Schmidatal-Manhartsberg, Landschaftspark-Schmidatal-Obmann Peter Steinbach, Hilfswerk-Horn-Vorsitzende Pauline Gschwandtner und - als Sponsorenvertreter - Sparkassen-Geschäftsstellenleiter Johannes Roch. Peter Edmund Tanzer zelebrierte den Festgottesdienstes und stellte die Kulturhalle im Pfarrhof zur Verfügung, wofür Fleschitz herzlich dankte.

Maissaus Bürgermeister Franz Kloiber wies in seinen Grußworten darauf hin, dass das Hilfswerk Schmidatal seit Gründung seinen Standort in Maissau hat. Und was besonders wichtig sei: Die Kunden haben großes Vertrauen in die Mitarbeiter.

Die Zeiten haben sich geändert ...

Ehrenvorsitzender Josef Neuhold, der nach dem Gründungsvorsitzenden Franz Wichtl (Bürgermeister Großweikersdorf) und Martin Landrichter (Bürgermeister Heldenberg) die Führung des Hilfswerks Schmidatal übernommen hatte, ließ die vergangenen 40 Jahre Revue passieren. „Die Zeit ist unheimlich schnell vergangen“, meinte Neuhold. „Früher gab es Großfamilien, wo die älteren Familienmitglieder betreut wurden. Das hat sich alles geändert.“ Da wurden auf Initiative von Erich Fidesser landesweit die Hilfswerke gegründet.

In Maissau entstand das erste Hilfswerk-Büro in der ehemaligen „Nähschule“ im Kindergarten, später in der Leopold-Figl-Straße, wo es noch immer ist. „Mit der Schmidataler Musikantenparade im Ziersdorfer Turnsaal konnten wir jahrelang Finanzmittel für notwendige Anschaffungen lukrieren“, erzählte Neuhold.

Große Nachfrage, „viel zu wenig Personal“

Auf die Entstehung der Hilfswerke in Niederösterreich ging auch Erich „Fidi“ Fidesser ein. Er hob die Vorsitzenden Wichtl und Landrichter hervor - sowie den Langzeitvorsitzenden Josef Neuhold, der „ein echter Motor des Hilfswerks Schmidatal war“. Und besonders wichtig seien die ehrenamtlichen Mitarbeiter in den einzelnen Gemeinden, die neben der angestellten Belegschaft aktiv sind.

„Wir können uns über große Nachfrage der Kunden freuen, haben aber leider viel zu wenig Personal“, konstatierte Präsidentin Hinterholzer. Über Erich Fidesser: „Er war und ist ein Visionär.“

Höhepunkt des Festaktes war die Rede von Landesrätin Teschl-Hofmeister. „Viel haben wir heute aus der Geschichte des Hilfswerks Schmidatal gelernt. Und man spürt die Begeisterung und das Engagement.“ Die Landespolitiketrin betonte die Notwendigkeit, dass die Politik die Rahmenbedingungen für den Pflegebereich schaffen muss, mahnte aber auch einen sorgsamen Umgang jedes Einzelnen mit der eigenen Gesundheit ein: „Jeder sollte auf sich selbst mehr achten, um länger gesund zu bleiben.“

Das Hilfswerk Schmidatal in Zahlen: