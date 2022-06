Kapelle Obermarkerdorf feiert 100-jähriges Bestehen

Werbung

Heuer steht ein ganz besonderer Musikerkirtag in Obermarkersdorf auf dem Programm: Anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums veranstaltet die 64-köpfige Kapelle am kommenden Wochenende das Bezirksblasmusikfestes mit Marschmusikbewertung, welches am Sonntag das Highlight des dreitägigen Spektakels darstellt.

Neben regionalen Akteuren, etwa der Big Band der Polizeimusik Niederösterreich, sind auch internationale Gäste mit dabei: „The Govenaires Drum & Bugle Corps“ aus Minnesota (USA) werden mit ihrem Auftritt als Marching-Band ein musikalisches Gustostückerl des Jubiläumsfestes sein.

„Es ist uns heuer eine besondere Ehre, Gäste und Musikkapellen aus nah und fern bei uns in Obermarkersdorf begrüßen zu dürfen", betonen die Obmänner Ronald Bauer und Stefan Schmid.

Am Sonntag, 12. Juni, findet ab 13 Uhr die Marschmusikbewertung statt, bei der die Musikkapellen des Bezirks ihr Können unter Beweis stellen werden. Kapellmeister Gerald Frey freut sich, „nach einer viel zu langen Pause endlich wieder gemeinsam mit allen Musikkapellen des Bezirks die Blasmusik hochleben zu lassen“.

