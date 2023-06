Volkshilfe-Damen aus dem Bezirk auf der MS Wachau geehrt

All jene, die der Volkshilfe seit 5, 10, 15, 20, 25 oder gar 30 Jahren die Treue halten oder ihre Pension antreten, verbrachten einen vergnüglichen Abend auf der MS Wachau, darunter Claudia Pusam aus dem Bezirk Hollabrunn, die seit 30 Jahren in der Seniorenbetreuung tätig ist. Aus den Händen von Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, Volkshilfe-Präsident Ewald Sacher und Geschäftsführer Gregor Tomschizek erhielten sie zum Dank ein exklusives Schreibset, eine Ehrennadel und eine Ehrenurkunde.

Die Vizepräsidenten Heidemaria Onodi, Holger Linhart und Hannes Eblinger stellten sich ebenso als Gratulanten ein wie viele ehrenamtliche Bezirksvorsitzende sowie Betriebsratsvertreter rund um die Vorsitzende Doris Wietter-Bemoussa.

Bei der Jubiläumsschifffahrt werden jene Mitarbeiter in den Mittelpunkt gestellt, die seit vielen Jahren in der Pflege und Betreuung sowie der Kinderbetreuung engagierte Arbeit leisten, betonte Sacher: „Unsere diplomierten Gesundheits- und Krankenpfleger, Ergo- und Physio-Therapeuten, Pflegefach- und Pflege-Assistenten sowie Heimhelfer sind wichtige Säulen in der mobilen Pflege, ebenso wie unsere Kindergartenpädagogen und deren Team im Bereich der Kinderbetreuung sowie die Kollegen im Bereich Arbeit & Integration und der Verwaltung.“

Gutes Mitarbeiter-Zeugnis für die Volkshilfe NÖ

Tomschizek unterstrich den wertvollen Beitrag für die Gesellschaft. Es werde dafür gesorgt, dass Menschen im Alter zuhause wohnen können oder Eltern ihre Kinder gut umsorgt wissen, wenn sie arbeiten gehen.

Die vergangenen Jahre hätten viele Arbeitgeber vor besondere Herausforderungen gestellt und die aktuelle Lage tut dies nach wie vor, merkte Prokuristin Maria Panzenböck-Stockner an. Umso erfreulicher sei es, dass die Volkshilfe NÖ als Arbeitgeberin geschätzt wird: Bei der aktuellen Mitarbeiterbefragung sei ihr ein hervorragendes Zeugnis ausgestellt worden.

Hintergrund: In der gemeinnützigen Betriebsgesellschaft Service Mensch GmbH, Tochter der Volkshilfe NÖ, sind derzeit über 1.500 Frauen und Männer angestellt. Sie sind in den Bereichen Mobile Pflege & Betreuung, Kids & Family, Arbeit & Integration sowie Verwaltung tätig.