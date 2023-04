Theatergruppe Hadres feierte Premiere

Im Jahr 1953 ging die erste Premiere unter dem damaligen Dechant Franz Berger über die Bühne, damals noch im Gasthaus Hochmayer. 20 Jahre später wurde im Pfarrsaal Hadres die neu gebaute Bühne unter Dechant Willibald Steiner, welcher ab diesem Zeitpunkt bis 2018 die Leitung der Theatergruppe inne hatte, in Betrieb genommen. Seitdem wurden 56 Theaterstücke in den Räumlichkeiten des Pfarrsaales Hadres aufgeführt.

Solche „Runden“ müssen natürlich gefeiert werden. Darum lud die Theatergruppe Hadres alle ehemaligen Mitglieder zur Generalprobe des neuen Stücks „Frühlingserwachen - Auf gute Nachbarschaft“ mit Sektempfang ein. Anschließend wurde über alte Theaterzeiten geplaudert und dabei viel gelacht. Insgesamt darf die Theatergruppe auf 87 Darsteller, fünf Souffleure und drei Maskenbildner zurückblicken.

Am Wochenende feierte das Stück schließlich Premiere. Hier freute sich der Pfarrgemeinderat gemeinsam mit Pater Johannes Linke über ein volles Haus. Landtagsabgeordneter Richard Hogl und Pastoralassistent Leo Maria Zehetgruber gehörten hier zum begeisterten Publikum. Der Reinerlös der freien Spenden wird übrigens für die Renovierung des Pfarrsaals genutzt.

Wer die Aufführungen verpasst hat, hat am Freitag, 28. April (19 Uhr) und am Montag, 1. Mai (16 Uhr), noch die Möglichkeit, die aktuellen Schauspieler - Michael Neubauer, Claudia Eichhorn, Christoph Fürnkranz, Jacqueline Schierer, Regina Weber, Isabell Schleinzer, Johannes Gartler und Tobias Gartler - in Action zu bewundern. Als Souffleuse fungiert Bettina Lillich-Kothmayer, Gabriele Gartler schminkt heuer zum 40. Mal die Schauspieler. Karten können unter theatergruppe.hadres@gmail.com reserviert werden.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.