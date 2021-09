Nach vielen erfolgreichen Jahren hat Hoteldirektor Andreas Gindl-Neubauer aus familiären Gründen das JUFA-Hotel verlassen. Am 1. August ist die Position mit Kesho Singh nachbesetzt worden. Mit ihm hat das Hotel in der Eselsmühle einen Experten für Restaurant- und Hotelbetrieb gewinnen können. Die NÖN traf den sympathischen Hoteldirektor in seinem neuen Wirkungskreis.

NÖN: Es hat etwas gedauert, bis die Neubesetzung des Direktorpostens feststand. Was waren wohl die Gründe dafür, dass Sie ausgewählt wurden?

Kesho Singh: Ich habe die Hotellerie und Gastronomie von der Pike auf gelernt. Ich habe meine Lehre als Hotelfachmann im Hilton am Stadtpark in Wien absolviert. Nach meinem Lehrabschluss habe ich dort auch meine Aufstiegschancen wahrgenommen. Später habe ich acht Jahre lang das Restaurant im Grand Hotel geleitet und zuletzt das Hotel am Schubertring beim Schwarzenbergplatz.

Sie waren also bisher immer in großen Hotelbetrieben in der Wiener Innenstadt tätig. Ist es dann nicht ein gewagter Schritt, in ein Hotel in einen kleinen Ort im nördlichen Weinviertel zu wechseln?

Singh: Natürlich ist das eine große Veränderung. Aber die Entscheidung, mich hier für das JUFA zu bewerben, hatte sowohl berufliche als auch private Gründe. Das „Hotel am Schubertring“ hatte aufgrund von Corona im November 2020 geschlossen und ich wollte dann einmal eine Art Auszeit nehmen. Vor einem Jahr bin ich mit meiner Frau von Wien nach Asparn an der Zaya gezogen. Unser Hobby ist Reiten und dort haben wir für unsere Pferde einen passenden Platz gefunden. Meine Frau arbeitet in Mistelbach. So hat sich alles gut entwickelt und zusammengefügt. Das Weinviertel ist mir aus meiner Kindheit sehr vertraut. Ich bin nämlich in Gänserndorf in die Schule gegangen.

Dann sind Sie ja ein Weinviertler?

Singh (lacht): Ja, ich fühle mich so, aber tatsächlich bin ich 1973 in Delhi geboren und mit sieben Jahren nach Österreich gekommen. Meine Eltern waren als Tierpfleger im Gänserndorfer Safaripark tätig. Ich habe damals kein Wort Deutsch gesprochen und bin gleich in die Volksschule gegangen. Ich erinnere mich noch an eine ganz nette Lehrerin, die Frau Ertl, sie war Deutschlehrerin und sie hat mich sehr unterstützt. Ihr habe ich viel zu verdanken.

Was haben Sie sich gedacht, als Sie das Hotel in der Eselsmühle das erste Mal gesehen haben?

Singh: Mein erster Eindruck war sehr positiv – das schöne und gepflegte Ambiente hier. Wir haben 31 Zimmer und können bis zu 110 Gäste unterbringen. Es gibt auch Mehrbettzimmer, wo bis zu acht Betten zur Verfügung stehen.

Sie haben sich bestimmt schon einiges überlegt, was Sie hier im JUFA verändern bzw. ausbauen wollen?

Singh: Vorab muss ich sagen, dass ich von Herrn Gindl-Neubauer ein top geführtes Haus übernehmen konnte. Ich bin mit dem Team hier sehr zufrieden. Ich habe jetzt noch einen Lehrling aufgenommen. Den beliebten „Italienischen Abend“ habe ich bereits als „Gast“ im Juli miterlebt. Dieser Event kommt gut an und ich möchte diese Veranstaltung unbedingt weiterführen. Für die Zukunft könnte ich mir vorstellen, vielleicht auch die Hotelgäste mehr einzubeziehen. Ebenfalls sehr beliebt sind die Mittagsmenüs und das Frühstück von 7 bis 10 Uhr. Wir haben täglich bis 22 Uhr geöffnet. Jetzt ist gerade Hochsaison und es macht wenig Sinn, das Team gleich mit Änderungen zu konfrontieren. Im November wird es sicherlich etwas ruhiger werden und dann bleibt Zeit dafür, meine Vorstellungen mit dem Team zu konkretisieren.

Können Sie uns schon einige ihrer Pläne verraten?

Singh: Ein Punkt wäre der Ausbau einer guten vegetarischen Küche und ich bin gerade im Gespräch mit einem Weinviertler Unternehmer, um einen Fahrradverleih für Elektroräder zu installieren. Das muss ich aber auch mit der Gemeinde, die ja ohnedies Partner von diesem JUFA-Hotel ist, besprechen.