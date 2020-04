Eigentlich ist es der persönliche Kontakt, der für Franz Roth und sein Team von „JAK! – Mobile Jugendarbeit“ den Reiz ihres Jobs ausmacht. Durch die Coronakrise waren jedoch auch sie gezwungen, auf Homeoffice umzusatteln – und entdeckten dabei neue Wege, sich mit den Jugendlichen auszutauschen.

„Wir haben uns überlegt, was wir den Jugendlichen anbieten könnten“, so der fachliche Leiter Franz Roth. Denn neben Beratungsthemen wie die Situation in der Familie, in der Schule und natürlich in der Quarantäne wollten sie auch live in Kontakt treten. So entstand die Idee, sich auf Instagram zu vernetzten. Gemeinsame Spiele wie Activity sorgen seither jeden Abend unter der Woche für Spaß bei den Betreuern und den Jugendlichen. „Es ist ein absolut neues Gebiet für uns, täglich lernen wir neu dazu“, freut sich Roth, dass das Angebot so gut ankommt. Parallel dazu wurden bisher 27 Einzelfälle betreut.

Krise verschärft viele Situationen noch

Auch bei der Frauenberatungsstelle „Frauen für Frauen“ finden sämtliche Beratungen per Mail, Telefon oder im Bereich der frauenspezifischen Psychotherapie auch per Skype statt.

Bengt Stiller Photography Barbara Murero-Holzbauer: „Sind für Frauen da!“

„Eine Beratung via Telefon und Skype ist anders, aber genauso unterstützend“, weiß Geschäftsführerin Barbara Murero-Holzbauer, die stolz auf ihr Team ist: „Wir haben es sehr schnell geschafft, uns auf Homeoffice und telefonische Beratung umzustellen. Auch alle AMS-Workshops können über eine Online-Lernplattform absolviert werden.“

Der Anspruch der Beraterinnen ist es, trotz Corona eine gut zugängliche Möglichkeit für ein Gespräch anzubieten. „Die Themen sind dabei oft dieselben wie vor der Krise, aber diese verschärft viele Situationen noch“, weiß Murero-Holzbauer. Überforderung, Spannungen und Gewalt in der Familie, Einsamkeit, Arbeitslosigkeit und Geldsorgen sind dabei die häufigsten Probleme. Im Gespräch werden die Frauen stabilisiert, ihnen werden neue Perspektiven gegeben.