Sportgeräte-Verleih, Boulderwand und junges Gremium für Hollabrunn

So berichtet Scheuer, dass im Jugend-Arbeitskreis über die Gründung eines eigenen „Jugendgemeinderats“ diskutiert und ein Grundsatzbeschluss dafür gefasst wurde. Jugendliche sollen dadurch die Möglichkeit haben, aktiv am Geschehen in ihrer Heimatgemeinde mitzuarbeiten. „Dieses Gremium soll selbstständig Ideen und Projekte entwickeln und diese werden nach einer Abstimmung im jeweiligen Ausschuss behandelt“, erläutert der ÖVP-Mandatar. Auch das Ehrenamt soll auf diese Weise gefördert werden. Der Jugendgemeinderat soll vom Jugendarbeitskreis geleitet werden und über ein eigenes Budget verfügen.

Ebenfalls einen Grundsatzbeschluss gibt es für die Errichtung eines Boulderturms bis Ende 2024, der idealerweise am Areal rund um die Aumühlgasse/Weisleinstraße errichtet werden soll, womit die „Fun4You-Area“ weiter an Qualität gewinnen würde. Dabei handelt es sich um eine Kletterwand bis zu einer Absprunghöhe von drei Metern. Durch die geringe Höhe kann dieser Sport auch ohne Sicherung durchgeführt werden. Und, so Scheuer: „Da es nur ein Projekt in ganz Niederösterreich gibt, nämlich in Wiener Neustadt, wäre das eine ideale Ergänzung in Hollabrunn.“

Außerdem soll eine Verleihstation für Sportgeräte aller Art am „Fun4You“-Areal entstehen. Die Gemeinde erhält 100 Abos, die an Schulen, Vereine, Jugendtreff etc. verteilt werden können.

Wally (SPÖ): Ständig Schäden im Motorikpark

Genauso wie Scheuer bedankte sich der junge Grünen-Gemeinderat Moritz Czermak für die gute und sehr produktive Zusammenarbeit im Arbeitskreis. Der Boulderturm sei eine Initiative der Grünen gewesen. Sehr erfreulich seien auch die Erfolge mit dem Festl-Express oder Sexualpädagogik-Workshops.

SPÖ-Gemeinderat Erich Wally wies in diesem Zusammenhang auf den Motorikpark hin, wo regelmäßig die Kippstangen beschädigt würden. Heuer sei bereits ein Schaden von 5.000 Euro entstanden. Mögliche Sicherheitsmaßnahmen werden geprüft, entgegnete ÖVP-Sicherheitsgemeinderat Alexander Rausch. Gott sei Dank seien die Schäden jedoch rückläufig und man müsse schauen, ob hier eine größere Investition erforderlich ist. „Es ist dringend notwendig“, meinte Wally. „Wenn wir nur schauen, passiert wieder ein Jahr lang nichts.“

