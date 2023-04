Hollabrunner Festl-Express fährt heuer sechs Partys an

Den Beginn macht am 20. Mai die Löschparty in Hadres, den Abschluss am 13. August die Hollabrunner Augustwiesn. Das ehrenamtliche Organisationsteam rund um Leader-Geschäftsführerin Renate Mihle, den Retzer Stadtrat Daniel Wöhrer und Landtagsabgeordneten Georg Ecker freut sich, dass sich wieder 13 Gemeinden bereiterklärt haben, sich am Projekt zu beteiligen.

„Ohne die Unterstützung der Gemeinden wäre der Festl-Express nicht möglich. Wir möchten uns daher bei allen Bürgermeisten und Jugendgemeinderäten bedanken, die den Festl-Express finanziell bzw. organisatorisch unterstützen“, sagen die Organisatoren. Kofinanziert wird das Projekt durch eine Kostenbeteiligung der Veranstaltungen selbst - 2 Euro je Fahrt der Fahrgäste - sowie Sponsoren.

Gemeinden, die sich nicht am Festl-Express beteiligen, können aus Kostengründen auch nicht angefahren werden. Über die Buchungsplattform auf https://infojoey.at/festlexpress/ erfolgt auch heuer die verpflichtende Anmeldung.

Die Festln:

20.5. Löschparty in Hadres

26.5. Beachparty Pulkau

30.6. School’s out-Party Zellerndorf

22.7. Masters of X Ziersdorf

12.8. Steinbruchparty Eggendorf/Walde

14.8. Augustwiesn Hollabrunn

Teilnehmende Gemeinden: Hadres, Hardegg, Heldenberg, Hohenwarth-Mühlbach am Manhartsberg, Hollabrunn, Maissau, Pulkau, Ravelsbach, Retz, Sitzendorf an der Schmida, Wullersdorf, Zellerndorf, Ziersdorf.

Hauptsponsor: Schneider Reisen

Sponsoren: Bestattung Josef Schwankhardt Hadres, Donau Versicherung und Maschinenring

