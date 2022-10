Jugend spielt Theater: In Gettsdorf woa's der Schweiger

Die Komödie spielt in einer Suite eines bekannten Wiener Hotels. Hier wollen ein Politiker und eine Sekretärin der gegnerischen Partei einige schöne Stunden miteinander verbringen. Leider treffen viele unvorhergesehene Ereignisse ein und tauchen Personen auf, mit denen niemand gerechnet hat. Die Handlung bleibt bis zum Schluss spannend und endet schließlich mit einem Knalleffekt.

Wer sich dieses Theaterstück nicht entgehen lassen möchte, sollte sich schnell Karten reservieren: Dies ist per E-Mail an gettsdorf@gmail.com oder unter 02956/22553 bei Maria Guggenberger am Montag, Mittwoch und Freitag von 18 bis 20 Uhr möglich.

Die Spieltermine sind:

Samstag, 15.10., um 19.30 Uhr

Sonntag, 16.10., um 15.30 Uhr

Freitag, 21.10., um 19.30 Uhr

Samstag, 22.10., um 19.30 Uhr

Sonntag, 23.10., um 15.30 Uhr

Freitag, 28.10., um 19.30 Uhr

Samstag, 29.10., um 19.30 Uhr

