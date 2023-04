Hollabrunner Jugendtreff mit neuen Zeiten und Initiativen

Das Angebot der Hollabrunner jugendarbeit.07 in der Josef-Weisleinstraße 5 reicht vom Jugendtreff über gemeinsame Ausflüge bis hin zur Beratungsstelle. Zwei Sozialpädagogen sind hier oft erste Anlaufstelle für Jugendliche. „Gesprächsbedarf gibt es zu unterschiedlichen Themen“, weiß Sozialpädagogin Verena Schober-Denk.

In den Räumlichkeiten des Jugendtreffs im Alten Schlachthof kann man einfach abhängen oder sich am Billardtisch, an der Playstation, an der Dartscheibe oder am Wuzzler die Zeit vertreiben.

Die Hollabrunner Jugendarbeit bewirbt außerdem die Kampagne „Wie geht’s Dir?“ von Jugendportal.at, die Jugendliche dazu motivieren soll, sich mit ihrer mentalen Gesundheit auseinanderzusetzen. Auch in Jugendtreffs wird diese behandelt, „das ergibt sich im Gespräch“, so Schober-Denk. „Wir sind sehr oft jene, bei denen Jugendliche ihre Sorgen und Ängste loswerden.“

Friday-Special, Mädels-Café und Zoom-Meetings

Einmal im Monat wird ein sogenanntes „Friday-Special“ veranstaltet, bei dem Ideen und Wünsche der 12- bis 23-Jährigen umgesetzt werden. „Das gibt es seit diesem Semester“, informiert die Sozialpädagogin. In der Vergangenheit gab es bereits ein FIFA-Turnier auf der Playstation und einen gemeinsamen Ausflug in die Amethyst-Welt in Maissau. Auch der Motorik- und Skaterpark sowie die Graffitiwand werden gemeinsam besucht.

Zweimal im Monat findet ein eigenes Mädels-Café statt, bei dem auch Unternehmungen, die von den jungen Frauen vorgeschlagen werden, umgesetzt werden, wie zum Beispiel Ausflüge zu Pferden oder Alpakas. „Die Mädels können sich hier oft freier äußern. Manchmal ist es hemmend, wenn Burschen dabei sind“, weiß Schober-Denk. Doch warum gibt es kein Burschen-Café? „Das gab es einmal. Hier in Hollabrunn war es auch kein Problem, dass die Betreuer weiblich waren, doch es wurde nicht so stark angenommen“, informiert die Jugendarbeiterin. Wenn es gewünscht wird, dann würde es natürlich wieder eingeführt werden.

Jeden Donnerstag von 20 bis 21.30 Uhr findet zudem der Online-Jugendtreff statt. „Diese Zoom-Meetings werden tatsächlich sehr gut angenommen. Sie haben sich aus der Corona-Situation ergeben“, erzählt die Jugendarbeiterin. Es gehe hauptsächlich darum, Gespräche zu führen. Die Betreuer haben auch einen Pool an Online-Spielen, die jedoch gar nicht so gefragt sind. Zugang zu den Meetings und mehr Infos sind unter www.jugendarbeit.at zu finden.

