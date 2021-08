"Ein Ort, den jeder Jugendliche erlebt haben sollte" .

Wie jedes Jahr lädt die jugendarbeit.07 (Verein KidsZone+More) Jugendliche ab 13 Jahren aus den Gemeinden, wo sie in der mobilen Jugendarbeit tätig ist, zum Ausflug in die KZ-Gedenkstätte Mauthausen ein. Heuer findet der kostenlos Ausflug am 19. August statt. Bis 18. August kann man sich dafür anmelden.