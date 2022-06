Mit Rapid-Euro-Bällen Jugendarbeit in Hollabrunn feiert 10-jähriges Bestehen

Lesezeit: 2 Min RH Red. Hollabrunn

Der SK Rapid spendete 30 Euro-League-Bälle für die jugendarbeit.07: Mario David, Tanja Wögerer und Christoph Peschek (v.l.). Foto: SK Rapid Wien

V or zehn Jahren startete die jugendarbeit.07 in Hollabrunn. Dieses Jubiläum wird am Mittwoch, 22. Juni, mit einem Tag der offenen Tür im Jugendtreff in der Josef Weisleinstraße 5 gefeiert. Die Veranstaltung „Open Door.07“ startet um 10 Uhr mit einem Special, zu dem alle Schulklassen aus Hollabrunn ab der sechsten Schulstufe eingeladen sind. Der Nachmittag bietet Programm für alle.