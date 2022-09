Jugendliche im Einsatz für artenreiche Trockenrasen

Werbung 23. - 25.09.2022 Anzeige 67. Weinlesefest lädt nach Retz

Die Trockenrasen am Galgenberg, Dernberg, Bockstallberg und Geißberg im Nordosten von Hollabrunn bieten einer Vielzahl an bedrohten Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum. Damit das so bleibt, werden jährlich Pflegemaßnahmen durchgeführt. Eine Woche lang machten sie sich die fleißigen Helfer täglich von ihrem Stützpunkt in der Hundsberg-Kellergasse in Hart-Aschendorf auf den Weg zum Mähen und Entbuschen.

Die Jugendlichen kamen aus Deutschland, Finnland, Frankreich, Italien, Spanien, Polen und Indonesien. Ihre Ambitionen, an diesem Camp teilzunehmen, waren das sinnvolle Engagement für die Erhaltung von gefährdeten Arten genauso wie Menschen aus anderen Ländern kennenzulernen und besondere Erfahrungen zu machen.

"Einsatz der Jugendlichen ist bemerkenswert und bestärkt uns"

„Die Arbeit mit Jugendlichen und das gemeinsame Kennenlernen ist immer ein ganz besonderes Erlebnis. Ihr großer Einsatz für Natur und Umwelt ist bemerkenswert und bestärkt auch uns in unserem Tun bei der Erhaltung der Naturschätze in der Region", sagt Margit Gross, Geschäftsführerin vom Naturschutzbund NÖ.

Hintergrund:

Die jungen engagierten Menschen bringt die Organisation Service Civil International (SCI) Austria zusammen. SCI ist eine der ältesten Organisationen auf dem Gebiet der Freiwilligenarbeit. Entstanden nach dem Ersten Weltkrieg als Friedensprojekt zwischen Deutschland und Frankreich, hat sie zahlreiche Workcamps in den verschiedensten Bereichen organisiert und durchgeführt.

