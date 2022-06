Ab zur Party! Fest-Express im Bezirk Hollabrunn ist wieder am Start

Werbung

"Drop the Beat" in Obermarkersdorf am 10. Juni, "Sitzendorf Revolution" am 15. Juni, "Wannabe" in Retz am 25. Juni, das Ziersdorfer Clubbing am 30. Juli und die Steinbruch-Party in Eggendorf am Wald am 13. August: Wer sich dorthin eine sichere An - und Heimreise buchen will, kann das einfach über die Website https://infojoey.at/festl-express-2022/ tun.

Der Festl-Express fährt also nach zweijähriger Pause heuer wieder fünf Veranstaltungen im Bezirk Hollabrunn auf bis zu drei Routen an. Von den meisten Gemeinden wird dabei zweimal hin und zweimal wieder retour gefahren.

Das Projekt wird gemeinsam mit der Leader-Region Weinviertel-Manhartsberg und Unterstützung von Jugendvertretern umgesetzt. Die Stadtgemeinde Retz übernimmt für das Projekt die Verwaltung und stellt das Online-Buchungssystem „Regiondo“ zur Verfügung.

Insgesamt 13 Gemeinden des Bezirks beteiligen sich am „Festl-Express“, nur diese können von den Bussen auch angefahren werden.

Die Shuttlebustickets kosten 2 Euro pro und können ab sofort gebucht werden. Für die Mitfahrt ist eine verpflichtende Reservierung pro Richtung erforderlich. Für „Drop the beat“ können online bereits auch vergünstigte Tickets gekauft werden.

