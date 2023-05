Jugendshuttle im Bezirk Mit Löschparty geht's los: Festl-Express in der Pole-Position

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Freuen sich, dass der Festl-Express durchstartet: Wolfgang Traindl, Renate Mihle, Georg Ecker, Daniel Wöhrer und Jürgen Katzler. Foto: Leader-Region Weinviertel-Manhartsberg

S icher zur Party und - vor allem - sicher wieder nach Hause: In wenigen Tagen, am 20. Mai, startet der Festl-Express im Bezirk Hollabrunn zum ersten Event der Region. Als erste von sechs Veranstaltungen wird die Löschparty in Hadres angefahren.