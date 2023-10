Stadtsaal Hollabrunn wurde zu Shakespeare's Globe

Die Wienerin mit griechischen Wurzeln und der in der Schweiz aufgewachsene Furrer spielten, tanzten, rappten und sangen um ihr Leben und schlüpften im Sekundentakt in sämtliche Rollen des Theaterklassikers – inklusive Balkon-Szene und Heldentod. „Aufgrund von Fachkräftemangel spielen wir alle Rollen selbst“, erklärte Furrer zu Beginn. Deshalb hörte man auch öfters die Frage: „Wen spielst du jetzt?“

Die beiden Vollblut-Komödianten lernten einander über Furrers Frau Gabriela Benesch, ebenfalls Schauspielerin und Kabarettistin, kennen. Eine Fortsetzung der Shakespeare-Adaption ist geplant: Athanasiadis und Furrer wollen bald mit dem Sommernachtstraum auf Tour gehen. Gibt's eigentlich Überschneidungen mit Kabarett-Ikone Michael Niavarani, der ebenfalls Shakespeare-Stücke in Schmäh-Versionen präsentiert? „Nein, das ist etwas komplett anderes“, schmunzelt Athanasiadis, die übrigens am 13. Oktober mit „Souvlaki Walzer“ im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf gastiert.

Gemeinsame Sache: Caroline Athanasiadis, Erich Furrer und Gabriela Benesch. Foto: Belinda Krottendorfer

