Anwältin mit 26: Ziersdorferin gehört zu den Jüngsten ihrer Zunft

Die Ziersdorferin mit Mädchennamen Haimberger entschloss sich im Alter von 17 Jahren, Jus zu studieren: „Eigentlich war es damals primär eine praktische Entscheidung – ich wollte Musik studieren, meine Eltern haben mir aber dazu geraten, ein klassisches Studium mit einem sicheren Berufsbild zu wählen. Da ich schon immer einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn hatte und mich rechtliche Zusammenhänge schon immer interessiert haben, passte Jus sehr gut“, erzählt sie.

Im Laufe ihres Studiums legte Geuer ihren Fokus unter anderem auf das Thema Datenschutz in der medizinischen und pharmazeutischen Forschung und promovierte 2020 mit ausgezeichnetem Erfolg. „Die Datenschutzgrundverordnung beziehungsweise das Datenschutzgesetz waren 2018 ein großes Thema. Kaum jemand hatte sich aber mit dem Forschungsorganisationsgesetz und den Bestimmungen zu Datenschutz in der Forschung beschäftigt“, schildert die Junganwältin. Doch gerade dieser Bereich sei besonders interessant, weil Forschung einerseits für Innovation und Fortschritt nötig ist, andererseits aber gerade in der medizinischen Forschung sehr sensible Daten verwendet werden.

Nach dem Studium arbeitete sie in einer namhaften Wiener Wirtschaftskanzlei im Bereich Immobilienrecht. Nun hat sich Geuer mit ihrem Mann selbstständig gemacht. Er ist unter anderem auf Datenschutz, künstliche Intelligenz, Softwareverträge und IP-Recht – insbesondere in der Banken- und Gesundheitsbranche – spezialisiert.

Die beiden haben sich während des Studiums kennengelernt und vor einem Jahr geheiratet. Seit vier Jahren leben sie in Mödling. Den Ziersdorfern sind die vier Geschwister Haimberger in bester Erinnerung: Das Quartett umrahmte musikalisch viele Veranstaltungen in der Gemeinde. Klara spielte unter anderem Klavier und Orgel.