Vorwürfe vor Gericht JA Sonnberg: Fortgesetzte Gewaltausübung oder falsche Zeugenaussage?

Hinter verschlossenen Zellentüren soll sich in Justizanstalten (Symboldbild) schon so einiges abspielen, die Vorwürfe gegen einen Häftling aus Sonnberg klangen zunächst horrend. Foto: P. Huber

K onflikte unter Häftlingen kommen in Justizanstalten sicher häufig vor. Was ein 25-Jähriger einem 28-jährigen Mitinsassen vorwarf, hatte es in sich. Also kam es zu einer Verhandlung am Landesgericht Korneuburg wegen fortgesetzter Gewaltausübung.

Das Klima in einer Haftanstalt ist rau, da macht sich wohl niemand Illusionen. Die Vorwürfe, die ein 25-Jähriger gegen einen Mithäftling (28) der Justizanstalt Sonnberg anzeigte, klangen aber dann doch eher wie ein Horrorszenario. Der 28-Jährige soll ihn gezwungen haben, den Haftraum zu putzen und der 25-Jährige sollte seine Einkäufe beim „Kollegen“ abliefern, so habe es im angeklagten Zeitraum von Oktober letzten Jahres bis zum März dieses Jahres angefangen. Im weiteren Verlauf wurde er geschlagen, gewürgt, die Schulter wurde ihm ausgekugelt und als besonderes „Gustostückerl“ wurde er gezwungen eine SIM-Karte zu verschlucken und sie schließlich aus dem eigenen Kot wieder herauszuholen. Damit sah die Staatsanwaltschaft das Delikt der fortgesetzten Gewaltausübung erfüllt. Richterin Anna Wiesflecker hatte es beim 28-Jährigen mit einem vierfach vorbestraften Vater zweier Kinder zu tun. Angeklagter: „An allen Anschuldigungen ist nichts dran“ Der plädierte für sich auf unschuldig: „An allen Anschuldigungen ist nichts dran.“ Selbst wenn man nur einen kleinen Kratzer hätte, die Beamten würden das sofort bemerken, so der 28-Jährige: „Sonnberg ist so.“ Er schilderte anfangs eine gute Beziehung zu seinem Zellengenossen. Sie hätten gemeinsam gelernt, wollten eine Bäckerlehre machen. Dann habe der 25-Jährige irgendein Pulver genommen und sich verändert. Es kam zu Meinungsverschiedenheiten, woraufhin „ich ihm nichts mehr gegeben habe“ - gemeint waren Tabak und ähnliches. Zu dem Zeitpunkt des Prozesses ahnte man noch nicht, dass die Glaubwürdigkeit dieser Aussage die kommende bei weitem übertreffen würde. Aufgerufen wurde das vermeintliche Opfer, der 25-Jährige, um der Richterin sein Martyrium zu schildern. Dessen erste Einlassung im Zeugenstand lautete wie folgt: „Ich will die Aussage verweigern.“ Opfer vor Gericht vage, unwillig und ziemlich ahnungslos Als Zeuge muss man allerdings vor Gericht aussagen. Und so begann eine Befragung, die man mit einer zähen Zahnoperation vergleichen kann: Die Richterin fragte, der 25-Jährige antwortete vage, unwillig und ziemlich ahnungslos für ein derart drangsaliertes Opfer. „Das merkt man sich“, appellierte die Richterin geradezu an den Zeugen, irgendetwas „Konkretes“ beizutragen - vergeblich. „Was soll ich mit Ihrer Aussage anfangen?“, resümierte Wiesflecker, die im völligen Widerspruch zu seinen Einlassungen bei der Polizei standen. „Die Konsequenzen wird er spüren“, so die Richterin bei der Urteilsverlesung. Beim 25-Jährigen ist es nicht unwahrscheinlich, dass ihm demnächst eine Anklage wegen falscher Zeugenaussage in die Zelle flattert. Mit den Worten von Wiesflecker „Was sich abgespielt hat, kann ich nicht sagen“ war der zu fällende Freispruch hinreichend begründet.