Zehn Insassen waren es, die vergangene Woche in der Justizanstalt Sonnberg ihre Lehrabschlussprüfung der Metallbearbeiterfachausbildung erfolgreich abgeschlossen haben. Sie staunten nicht schlecht, als sie ihr Zeugnis erhielten, dieses verteilte nämlich Justizministerin Alma Zadić persönlich.

Fast jeder zweite, der aus der Haft entlassen wird, wird in Österreich erneut straffällig. In Sonnberg sieht diese Rückfallquote etwas besser aus. Warum, das weiß Zadić: „Sonnberg ist ein Paradebeispiel für modernen und humanen Strafvollzug sowie respektvollen Umgang mit den Insassen. Die Facharbeiterausbildung ist wichtig, um die Rückfallquote zu senken.“ Denn wer eine Ausbildung und somit gute Chancen auf einen Job hat, driftet nicht so einfach in die Kriminalität ab. Das wiederum trage dazu bei, dass die Gesellschaft sicherere werde. Darum hat sie die Arbeitsgruppe „Wege aus der Kriminalität“ ins Leben gerufen, die Ergebnisse sollen bereits im Herbst präsentiert werden. „Die Facharbeiterausbildung in Sonnberg ist sicher ein Best-Pracitice-Beispiel“, lobt die Ministerin.

„Wir können uns viele schöne Programme ausdenken, es braucht aber Menschen die dahinterstehen und das Ganze tragen.“ Justizministerin Alma Zadić

In Sonnberg werden von Martin Zöchling aber nicht nur Metallbearbeiter ausgebildet, auch das Handwerk des Maschinenbautechnikers und Schweißtechnikers kann erlernt werden. In den 30 Jahren, in denen in der JA Insassen ausgebildet werden, haben etwa 520 eine Ausbildung begonnen, zwei Drittel davon hätten sie auch erfolgreich abgeschlossen, wie René Zeitlberger, der Leiter des Wirtschaftssektors der JA, informiert.

Die größte Hürde seien die Sprachkenntnisse, weiß Anstaltsleiter Erich Huber-Günsthofer. „Wir bieten ganzjährig Deutschkurse an, denn ohne die deutsche Sprache, kann man keine Berufsausbildung beginnen.“ Und immerhin sind 62 Prozent der 350 Insassen nicht österreichische Staatsbürger. Von den 350 sind aber gut 70 Prozent in den 17 Betrieben der Anstalt beschäftigt. „So können wir ihnen das mitgeben, was sie nach dem Haftende brauchen: Arbeit und Ausbildung – und das seit 30 Jahren“, kennt der Anstaltsleiter ebenfalls das Erfolgsrezept.

„Sie haben bewiesen, dass man die Chancen für ein Leben danach ergreifen kann“, lobte Zadić die Insassen, denen sie das Zeugnis überreichte. Da in der Justizanstalt täglich Unterricht stattfinden kann, dauert die Facharbeiterausbildung hinter den Mauern nur 16 Monate.

Die Justizministerin weiß aber auch: „Wir können uns viele schöne Programme ausdenken, es braucht aber Menschen die dahinterstehen und das Ganze tragen“, bedankte sie sich bei den Mitarbeiter der Justizanstalt.

Normalerweise sei die Feier zur Zeugnisverteilung ein größerer Akt, betonte Huber-Günsthofer, doch coronabedingt sei der Rahmen klein gehalten. Dafür bedankte sich die Ministerin ebenfalls. „Ich bin unglaublich Stolz, mit welchem Einsatz die Justizanstalten die Krise gemeistert haben“, meint Zadić. Rückblickend könne sie sagen, dass in Österreich einiges richtig gemacht wurde. Sie werde sogar von anderen Justizministern in Europa angesprochen, wie Österreich das geschafft hat. „Der einzige Grund, warum wir die Krise so vorbildhaft überstanden haben, ist, dass wir die Insassen über alle Schritte informiert haben“, sagt Zadić.

Erich Huber-Günsthofer spart bei diesem Thema nicht mit Lob für seine Anstalt: „Nur die Disziplin der Mitarbeiter hat dazu geführt, dass wir bis heute keinen einzigen Coronafall hatten. Die Maßnahmen werden von allen bedingungslos eingehalten.“

Bevor die Justizministerin die Anstalt wieder verließ, äußerte Huber-Günsthofer noch eine Bitte: Derzeit werde vom Ministerium Personal rekrutiert. Darunter sollen nicht nur Justizbeamte sein, sondern auch Fachpersonal, etwa für den psychologischen Dienst. Denn diese waren gerade während der Coronakrise besonders gefordert.