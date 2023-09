Kabarett in Retz 50 Jahre und kein bisschen sexy?

Wie in die Tonne getreten könnte man sich als Frau 50plus schon manchmal fühlen, meint Johanna Rieger, die es a) wissen muss und b) daraus ein Kabarett-Programm gemacht hat. Foto: Riegerfilm

K ann, darf, soll, muss, will eine Frau jenseits der 50 noch sexy sein? Und wenn ja, ist das ein leichter Job? So ähnlich könnte Kabarettistin Johanna Rieger in ihrem Solo-Programm „Sexy hat kein Ablaufdatum“ fragen. Das Kabarett ist am 15. September im Kulturhaus Schüttkasten zu erleben.

Wie sexy fühlt man sich mit 50plus, wenn einem die ÖBB bereits die Pensionisten-Vorteilskarte anbietet, die Fortpflanzungsattribute längst dahingeschwunden sind, aber die Libido funktioniert? Über dieses und Ähnliches hat sich Johanna Rieger in ihrem Solo-Programm „Sexy hat kein Ablaufdatum“ Gedanken gemacht, mit dem sie am 15. September um 19.30 Uhr im Kulturhaus Schüttkasten gastiert. „Was ist eigentlich am Best-Ager ,best'?“ „Zwischen provokant ehrlichem amerikanischen Stand-up und g’schertem österreichischen Kabarett“, beschreibt die Autorin, Regisseurin und Schauspielerin ihren Stil. Mit „Was macht eine unsichtbar gewordene Frau 50plus mit dem Rest ihres Lebens?“, fragt sich Rieger als Ausgangspunkt ihres Programms aus der „Sicht eines späten Mädchens“. Denn statistisch könnten noch fast 40 weitere Jahre auf Rieger warten. In dem Zusammenhang würde sie auch gerne wissen: „Was ist eigentlich am Best-Ager ,best'?“ Auch die Apokalypse durch den Klimawandel, die ja jederzeit so weit sein kann, ist für die Kabarettistin eine Option, ihrem Problem näherzutreten. Ihrem Publikum verspricht sie eine „satirische Bestandsaufnahme zum Bereits-entsorgt-Sein, Jugendwahn, altersdiskriminierende Frechheiten und das Sexleben einer Alterspubertierenden“. Vielleicht kann ein wenig Nase-Pudern in keinem Fall schaden.