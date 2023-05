Stipsits präsentierte delikates Programm in Hollabrunn

Wenn Kabarettist Thomas Stipsits nach Hollabrunn kommt, dann kommen auch die Massen in den Stadtsaal, der bis auf den letzten Platz gefüllt war. Der 39-Jährige stellte dem Publikum in seiner Rolle als „Tourismusbeauftragter“ von Stinatz seine burgenländische Heimatgemeinde vor – und fand auch Parallelen zu Hollabrunn: „Stinatz ist so ein Ort, wo man durchfährt und sich denkt, da bleib' ich nicht. Das werden Sie vielleicht auch von Hollabrunn kennen.“

Mit seinem Kabarettprogramm, das „quasi ein Best-of“ ist, bescherte er den Anwesenden einen amüsanten Abend und sorgte im Sekundentakt für Lacher. Da ging's um polarisierende Ansichten zu Thujen, das Verhältnis zum Nachbarn oder auch darum, dass Stinatz immer noch kein Freibad hat. „Das Hollabrunner Freibad zählt zu den schönsten Bädern Österreichs – steht zumindest auf der Gemeinde-Homepage“, zeigte sich Stipsits bestens informiert.

Neben seinem Talent, die Menschen zum Lachen zu bringen, ist Stipsits auch ein hervorragender Musiker. So griff er dazwischen immer wieder zu seiner Gitarre und verstand es bestens, heimische wie internationale Lieder mit neuem Text zu interpretieren. Ob das Kinderlied „Spannenlanger Hansel“ à la Wanda oder „Stille Nacht“ im Stile von Seiler und Speer – der Stadtsaal lachte aus vollem Halse.

Da durfte auch seine täuschend echte Imitation von Andreas Gabaliers Schlagerliedern nicht fehlen – natürlich auch hier mit neuem, amüsantem Text. Nach zweimaligen Standing Ovations und Zugabe richtete Stipsits noch dankende Worte an sein Publikum: „Gerade nach den letzten Jahren ist es schön, dass die Leute wieder live bei den Shows dabei sind, vielen Dank!“

Dem schloss sich Stadtsaal-Mitarbeiter Niki Texler an: „Wir sind sehr glücklich darüber, wieder ausverkaufte Veranstaltungen im Stadtsaal Hollabrunn zu sehen.“ Das spiegelt sich auch beim nächsten Kabarettabend am Dienstag, 16. Mai, wider, wenn Alex Kristan vor vollem Haus auftritt.

