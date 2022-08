Guntersdorfer tww lädt zum Sommertheater

Werbung

Das Theater Westliches Weinviertel (tww) hat seine August- und September-Gastspiele zum „Sommertheater im tww“ zusammengefasst. Wie es sich für den Sommer gehört – und sofern es das Wetter zulässt –, wird auf der Bühne im Hof gespielt. „An lauen Sommerabenden im Freien sitzen, G’spritzte trinken und sich dabei unterhalten lassen – ist das nicht Balsamico für’s Gemüt“, fragt das tww-Team rhetorisch und kredenzt „Hintaus“, „Jedermann“ und „Camino-Welt“ im August.

Martin Neid und sein „Weinkabarett“. Martin Neid und Christoph Hahn eröffnen am 20. August um 20 Uhr mit „Hintaus“ den insgesamt fünfteiligen Reigen. „Land- und stadtläufig entsteht ein Kabarettprogramm aus konzentriert-verkrampfter Suche nach witzigen Pointen, um nur ja das Publikum zu unterhalten und ihm zu vermitteln, dass die anderen die Bösen und Dummen sind“, so Martin Neid. Seine Auffassung von seinem „Weinkabarett“ ist eine gänzlich andere. „Ich werde Geschichten erzählen, die mir das Leben freiwillig geschenkt hat“, kündigt Neid an.

Und er kann dabei aus dem Vollen schöpfen: Anwalt, Vater von fünf Kindern, Fußballtormann. Neid ist überzeugt, „eines Tages werden wir alt sein und traurig über alle Geschichten, die wir nicht erzählt haben.“ Musikalisch können sich die Besucher bei Christoph Hahn „erholen“, wie Neid empfiehlt.

„frau franzi“ der „Jedermann“. Am 26. August um 20 Uhr übernimmt dann Marika Reichhold die „Bühne im Hof“ mit ihrem Kabarettprogramm „Jedermann.“ Als „frau franzi“ gibt Reichhold den ein-Frauen-Jedermann. Für alle, die jetzt vielleicht die Stirn runzeln, hat „frau franzi“ die passende Antwort parat: Sie macht es einfach möglich. Mit einfachsten Mitteln präsentiert Reichhold Hofmannsthals „Jedermann“ auf unvergleichliche Art. Sie erzählt das Spiel vom Sterben des reichen Mannes aus ihrer Sichtweise – und dabei gibt’s sicherlich einiges zu lachen.

Jürgen Boszoki und die Reise zum Jakobsweg. Jürgen Boszoki beschließt das Augustprogramm am 27. August um 20 Uhr mit einer Reise zum Jakobsweg.

„Camino-Welt“ heißt sein Buch, das die Begegnungen der verschiedensten Pilger auf dem Jakobsweg – in Spanien Camino genannt – beschreibt. Die Unterschiede zwischen den sich begegnenden Menschen könnten größer nicht sein: vom frommen Priester bis zum Hardcore-Atheisten. Die Rucksäcke sind nicht nur gefüllt mit Wanderutensilien, sondern auch vollgepackt mit Ängsten, Zweifeln und Hoffnungen. Boszoki beschreibt die „Camino-Welt“, die zu einem Pilgerweg durch die großen Themen von Philosophie und Theologie wird.

