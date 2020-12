Ein Arbeitsunfall änderte Andreas Sauberers Leben schlagartig: Nach einem Sturz von einem Gerüst aus 3,5 Metern Höhe erlitt er ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Wochen später erwachte der damals 20-Jährige aus dem künstlichen Tiefschlaf und musste feststellen, dass seine gesamte linke Körperhälfte gelähmt war.

Das ist nun sieben Jahre her. Sauberer kämpfte sich zurück ins Leben und arbeitet wieder. Sein erfolgreicher Weg brachte ihm den „Back to Life“-Award ein, der jährlich von der AUVA vergeben wird.

„Sie haben mir dabei geholfen, mich nicht unterkriegen zu lassen.“ Andreas Sauberer über seine Familie und Freunde

Die NÖN sprach mit dem 27-Jährigen, wie er die Diagnose nach dem Unfall verkraftet hatte und wie er es schaffte, sich wieder zurück in ein erfülltes Leben zu kämpfen: „Ich kann mich noch an die Arbeit erinnern und habe auch mehrere Bilder im Kopf, aber die erste richtige Erinnerung war erst wieder im AKH“, schildert Sauberer.

Im Krankenhaus sei die Situation so überwältigend gewesen, dass der ehemalige Maschinenbauer anfangs gar nicht realisieren konnte, was passiert war. „Es hat einige Zeit gebraucht, bis ich die konkreten Folgen des Unfalls verstehen konnte.“

Im ersten Moment habe er sich etwas ratlos und verzweifelt gefühlt. Doch dann kam der Wille, das Beste daraus zu machen, und zwar medizinisch und beruflich. Im ganzen Prozess sei die Unterstützung seiner Familie und Freunde „das Wichtigste“ gewesen. „Sie haben mir dabei geholfen, mich nicht unterkriegen zu lassen“, ist er dankbar für den anhaltenden Beistand.

Sauberer ist dankbar für Rückhalt seiner Firma

Auch sein Arbeitgeber, der Hollabrunner Betrieb Nunberger, habe Sauberer sehr unterstützt. So hätten sich die Firmenchefs während seiner Reha immer wieder nach seinem Wohlbefinden erkundigt.

„Als ich wieder arbeitsfähig war, haben sie mir angeboten jederzeit zu kommen und Arbeiten zu machen, die ich machen konnte“, ist der Kalladorfer dankbar. Dieser Rückhalt im Betrieb sei ein wichtiger Schritt zurück ins Arbeitsleben gewesen. Eine Geste, die für den Seniorchef von Nunberger, Franz Raschbauer, klar gewesen ist: „Es war für uns immer selbstverständlich, dass Andreas zurückkommt.“

Für Sauberer selbst war es nicht ganz so selbstverständlich, dass er nach seiner beruflichen Rehabilitation wieder bei Nunberger arbeiten würde. Während des Rehabilitationsprozesses habe er die Möglichkeit bekommen, in unterschiedliche Berufe hineinzuschnuppern. Hier hat der 27-Jährige Interesse am Bereich Orthopädie entwickelt. Allerdings habe er hier keine Möglichkeit gehabt, in einem Betrieb unterzukommen.

Die wichtige Stütze seiner ehemaligen Firma hatte er immer im Hinterkopf. So schulte Sauberer zum technischen Zeichner um, hier habe dem HTL-Absolventen sein technisches Verständnis geholfen. „Ich musste nur noch Auffrischungskurse absolvieren“, erzählt er.

Die Entscheidung, zu Nunberger zurückzukehren, sollte sich als richtig herausstellen. Im Moment ist Andreas Sauberer „relativ zufrieden“ und fühlt sich sehr wohl. Das Kollegium und die Chefs seien „1A“ und bringen viel Verständnis mit. So habe er auch dreimal wöchentlich genügend Zeit für seine Therapie.

Andreas Sauberer hatte mit 20 Jahren einen schweren Arbeitsunfall. Er lag im Tiefschlaf, seine linke Körperhälfte ist gelähmt. Unterkriegen lässt er sich nicht: Er ist zurück im Arbeitsleben und ist gern mit seinem Liegerad unterwegs. AUVA/Jacqueline Godany

Dass er nun mit dem „Back to Life“-Award ausgezeichnet wurde, ehrt den Kalladorfer: „Ich habe immer nach meinem Motto gelebt und versucht, das Beste daraus zu machen. Durch die Auszeichnung fühle ich mich bestätigt. Für mich ist es natürlich eine riesengroße Ehre.“

Sauberer ist dankbar für die „große medizinische und berufliche Unterstützung“ der AUVA. Ohne diese wäre der Umstieg wohl nicht so fließend möglich gewesen. „Die AUVA hat ermöglicht, dass ich mich beruflich weiterbilde, und einen sehr großen Beitrag zu meiner jetzigen Situation geleistet.“

Aktuell arbeitet Sauberer 16 Stunden pro Woche und lebt seit drei Jahren allein im Haus seiner Großeltern, das er nach seinen Bedürfnissen umgebaut hat. Vor seinem Unfall war er begeisterter Sportler und „konnte fast alles“, ein Fakt, der ihm in den vergangenen sieben Jahren geholfen habe. Dem Sport ist er weiterhin treu geblieben. Derzeit experimentiert er mit unterschiedlichen Sportarten im Versehrtensportverein Wullersdorf. „Ich probiere alles, was möglich ist, zu machen. Im Sommer bin ich viel mit meinem Liegerad unterwegs.“