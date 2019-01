Harald Schuh, ...

... Leiter der W. A. Mozart-Musikschule Horn, hat den Bewerb initiiert, um das Ensemble-Spiel zu fördern. 2017 fand der erste in Irnfritz statt, gefolgt von Retz. Musikschulen aus Horn, Groß Siegharts, Raabs und Waidhofen an der Thaya haben sich dafür zusammengeschlossen. Zu ihnen gesellten sich später Eggenburg, Hadres, Hollabrunn und Retz.

Teilnahmeberechtigt sind ...

... alle Gruppen mit mindestens einem Streichinstrument vom Duo bis zum Oktett aus Niederösterreich und Tschechien. Nicht mehr als die Hälfte dürfen Absolventen eines Musikstudiums sein. Das Programm ist frei wählbar, sollte aber unterschiedliche Stile beinhalten.

Die bewertenden Gruppen ...

... treten in drei Stufen, klassifiziert nach der Spieldauer des Stücks (in Minuten), an: A (vier bis sechs), B (sechs bis zehn), C (zehn bis 15).

Die Jury ...

... bewertet nach folgenden Kriterien: Stimmung & Intonation, Ton & Klangqualität, Phrasierung & Artikulation, spieltechnische Ausführung, Rhythmik & Zusammenspiel, Tempo & Agogik, Dynamik & Klangbalance, Interpretation & Stilempfinden, Programmauswahl, künstlerisch-musikalischer Gesamteindruck.

Die Jury war:

Violinpädagogin Cordula Schröck, die ehemalige Fachgruppenkoordinatorin für Streicher im Musikschulmanagement Angela Kail, Dirigent und Komponist Daniel Muck (auch in Hardegg) und Musikschulleiter Gerhard Forman (Retz). Ihn vertrat nach der Pause sein Stellvertreter Gerald Hoffmann.

Stufe A ...

... „Lollipops“ mit Xenia Hess, Nadine Weghaupt, Lea Berkyova, Naomi Muntean, Peter Stadler, Glenda Turkowitsch (Violine), Felix Sulzer (Kontrabass), Alice Tauscher (Keyboard), Leiterin: Alice Tauscher; Retz

... „Triolinas“ mit Ines Eidner (Vilone), Clara Fraberger (Blockflöte), Julia Kielmayer (Klarinette), Leiterin: Marlene Olbricht; Raabs

... „Duo Ketchup & Majo“ mit Marie Bartonik, Jonas Janevski (Violoncello), Leiterin: Anita Jurth; Straßhof

... „Albert Reiter Fiddle Kids“ mit Annika Böhm, Magdalena (Violine) und Emilia Flörre, Gabriel Hodulik, Melina Stoidl (Violoncello), Riccarda Schrey (Keyboard), Leiterin: Marlene Duschlbauer, Waidhofen

Stufe B ...

... „Streichtrio Retzer Land“ mit Glenda Turkowitsch, Alice Tauscher (Violine), Christiane Suttner-Gatterburg (Violoncello), Leiterin: Alice Tauscher; Retz

... „The Toblerones“ mit Alexander Müllner (Keyboard), Mathias Frast, Felix Gaubmann, Jakob Grill (Violine), Leiterin: Beate Frast; Wiener Neustadt

Stufe C ...

... „ACE“ mit Angelika Piffl (Gesang), Ekaterina Schwarz (Violine), Christoph Eberhardt (Keyboard), Leiter: Christoph Eberhardt, Katharina Tschakert; Raabs, Gmünd

... „Duo acCELLOrando“ mit Julia Alefs, Emma Mikl (Violoncello), Leiterin: Maria Elena Mocciaro; Korneuburg

... „Trio ALMA“ mit Alisa Strasser (Violine), Margarita (Viola) und Martha Trauner (Violoncello), Leiter: Saverio Ruol Ruzzini; Krems