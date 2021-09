Man kennt sie als umtriebige Kellergassenführerin, nun gab Ilse Gritsch ihr Debüt als Autorin: „Der Gummibärlibaum – Bogo und die Diebe“ heißt ihr Erstlingswerk.

„Bogo gibt es, seit meine Enkelkinder in den Kindergarten gehen“, erzählt Gritsch im NÖN-Gespräch. Die beiden wünschten sich von ihrer Oma, dass sie Geschichten erfindet. Die Kinder gaben ihr Stichworte, worum es gehen sollte, Gritsch bastelte die Geschichte dazu. Und so hat sie über die Jahre ein großes Repertoire an Bogo-Geschichten aufgebaut.

Buch entstand im ersten Lockdown

„Einmal hat auch meine Schwägerin zugehört. Sie war begeistert und hat gesagt, ich soll die Geschichten niederschreiben. Das habe ich im ersten Lockdown gemacht.“ Und daraus ist nun das erste Buch entstanden.

Wird es weitere Geschichten geben? „Wenn es so sein soll ...“, lässt die Neo-Autorin diese Frage noch offen. Material hätte sie jedenfalls genug, ihre Enkelkinder haben auch die beiden besten Bogo-Geschichten ausgesucht. Was die Autorin an Bogo besonders mag? „Dass er an das Unmögliche glaubt und sich nicht beirren lässt.“

Die Familie war nicht nur beim Aussuchen der Geschichten behilflich, sondern auch bei der Bebilderung des Buches: Emily und Moritz Galla packten ihre Stifte aus und malten Bogo und seinen Gummibärlibaum. Schwägerin Gerlinde Egelsberger entwarf den kleinen Bogo.

„Das Schwierigste war, einen Verlag zu finden“, erinnert sich Gritsch. Jetzt ist das Buch fertig, die ersten Exemplare wurden verteilt. Das erste Mal wird Ilse Gritsch aus ihrem Buch am 25. September vorlesen. Die Volkshochschule Laa lud die Autorin in den Schüttkasten nach Laa ein.