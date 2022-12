Kammersdorfer Adventsingen kehrte mit frischem Touch zurück

Werbung

In Kammersdorf wurde das diesjährige Adventsingen schon sehr herbeigesehnt. Und auch nach der Zwangspause hat der Chor unter seinem engagierten Leiter Hubert Schiesser nichts verlernt. Der stimmlich ausgewogen besetzte und bestens studierte Kirchenchor legte als gemischter Chor, als Frauen- und Männerensemble ein Zeugnis seiner Qualität ab und konnte das Publikum restlos überzeugen.

Eine Klasse für sich waren Gregor Schiesser an der Violine und Hubert Schiesser am Klavier mit einer Meditation von Jules Massenet (1842-1912). Als der extrem hohe Schlusston der Violine irgendwo im Kirchenschiff letztlich doch verhallte, hätte man eine Stecknadel fallen hören können. "Ein wohltuendes Innehalten in dieser geschäftigen Zeit", wie es ein Besucher des vorweihnachtlichen Konzerts ausdrückte.

Rasante Kompositionen in der besinnlichen Adventstunde

Gregor Schiesser überzeugte aber nicht nur an der Violine, sondern auch am Klavier und darüber hinaus als Chorleiter. Mit zwei rasanten Kompositionen, die eine in Englisch, das andere auf Französisch, hat er den Chor ziemlich gefordert, ihm aber gleichzeitig einen frischen Touch verpasst.

Karlheinz Wukov bereicherte die besinnliche Adventstunde mit passenden Texten und seiner dunkel timbrierten Stimme. Hausherr Pater Augustinus war voll des Lobes und das Publikum belohnte die Protagonisten mit langanhaltendem Applaus.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.