Hollabrunn hisste Fahne für „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“

Vor dem Rathaus fanden sich unter anderen Bürgermeister Alfred Babinsky, die Stadträtinnen Elisabeth Schüttengruber-Holly und Sabine Fasching, Stadtrat Lukas Niedermayer, Gemeinderat Michael Sommer und AMS-Geschäftsstellenleiter Peter Kirchner, um auf Einladung des Frauenberatungs- und Bildungszentrums "Frauen für Frauen" (Hollabrunn, Stockerau, Mistelbach) ein Zeichen zu setzen. Vor dem Rathaus wurde die Fahne "Frei leben ohne Gewalt" gehisst.

Abseits des Hissens der Fahne plakatiert die Gemeinde Hollabrunn in ihren Katastralgemeinden sowie in der Stadt selbst anlässlich der 16 Tage gegen Gewalt 16 Slogans. "Frauen für Frauen" wird weiters während dieser Zeit an zwei Oberstufenschulen Workshops zum Thema Gewalt durchführen.

28 Frauenmorde, 25 schwer verletzte Frauen

"Mein Partner nicht mich nicht ernst, wenn ich Nein sage." Oder: "Ab und zu rastet mein Freund aus. Es tut ihm danach leid, aber ich fürchte mich manchmal richtig." Die Slogans stammen direkt von betroffenen Frauen, wie "Frauen für Frauen"-Geschäftsführerin Manuela Kräuter betonte. "Wir hören diese Aussagen immer wieder." 28 Frauenmorde habe es heuer in Österreich bereits gegeben, 25 Angriffe auf Frauen hätten diese nur knapp überlebt. "Gewalt beginnt aber schon viel, viel früher, bevor es zu solchen tätlichen Übergriffen kommt", mahnte Kräuter. Die Hoffnung sei es, irgendwann nicht mehr diese Fahne hissen zu müssen.

Bis dahin sei es wichtig, hinzusehen und sensibel zu sein für Frauen, die von Gewalt betroffen sind. Es gebe viele Einrichtungen, in denen in derartigen Fällen geholfen werden kann.

