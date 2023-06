Druckerpressen statt Weinpressen: Paar will sich Traum erfüllen

Eine Kolumbianerin und ein Italiener leben seit Jahren in Österreich und haben nun in Großnondorf ein Projekt gestartet: Ana Paola Castro Villegas und Giulio Paolini wollen einen offenen, multifunktionalen Raum schaffen, der sich der Entwicklung von Kreativität und der Förderung von Kunst in einem gemeinschaftlichen Sinn widmet.

Das Projekt heißt „Haus-Press“. Es sollen eine Druckwerkstatt mit historischen Techniken, eine Fotodunkelkammer, ein Ausstellungsraum, ein Raum für Kunsttherapiesitzungen und vieles mehr entstehen. Ebenso ist ein Wohnbereich mit Übernachtungsmöglichkeit geplant. „Wir wollen einen freundlichen, horizontalen Raum schaffen, in dem regelmäßig Workshops, Ausstellungen und Künstlerresidenzen organisiert werden“, sagt Ana Paola Castro Villegas.

Künstler aus aller Welt sollen nach Großnondorf kommen

Konkret soll ein Raum der Kultur, der Vernetzung, des Austauschs und der Entspannung entstehen: Es wird in der Großnondorfer Kellergasse die Möglichkeit geben, sich in die Werkstatt einzumieten, Workshops sowie Tage der offenen Tür werden stattfinden. „Es werden regelmäßig Künstler aus der ganzen Welt eingeladen werden, die Projekte vor Ort entwickeln, um die Kulturlandschaft der Region zu bereichern“, freut sich das Paar. Veranstaltungen und Ausstellungen sind ebenfalls geplant.

Diesen Traum will das Duo in der Großnondorfer Kellergasse verwirklichen. Dort haben die beiden 2021 ein Presshaus gekauft, das sie wieder zum Leben erwecken wollen. Der bäuerliche Charakter soll beibehalten werden. Was geändert wird: Die Weinpressen werden durch Druckpressen ersetzt.

„Wir sind überzeugt, dass die einzigartige Ästhetik und das Wesen der Kellergassen ein Erbe der Region sind und dass dieses Erbe bewahrt werden muss“, meint Ana Paola Castro Villegas. Das Paar will einen Großteil der Arbeiten selbst durchführen, nur für die Restaurierung des Daches werden Profis gebraucht. Da dies sehr teuer ist, haben sie eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, um einen Teil der Kosten zu decken.