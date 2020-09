Die Liste Scharinger sieht die Loicht-Kapelle in Eggendorf im Thale in Gefahr. Diese ist auch unter dem Namen Vogelsangkapelle bekannt und steht am westlichen Ende des Ortes.

Was dem kleinen Gotteshaus gefährlich werden soll? "Die moderne Landwirtschaft", heißt es in einer Aussendung der Bürgerliste. Bis an die Mauerfundamente werde mittlerweile herangearbeitet. So seien Stabilität und Bausubstanz der Wegkapelle, die 1854 aufgrund eines tragischen Vorfalls errichtet worden war, gefährdet.

"Dem Auftrag der Gemeinde, den ursprünglichen Geländezustand wiederherzustellen, wurde nur missmutig nachgegangen", ortet die Liste Scharinger. Anders sei es nämlich nicht zu erklären, dass die angeordneten Anschüttungen mit Pferdemist durchgeführt wurden.