Karriere-Workshop In der Mittelschule Hollabrunn wurden Häuser gebaut

Zukünftige Hochbauer? Lion Knabl, Lea Geyer und Elias Schragner beim Hausbau. Foto: Mittelschule Hollabrunn

W ie wär's mit einer Karriere am Bau? In der Mittelschule Hollabrunn fand für die Drittklässler ein Workshop statt, bei dem beleuchtet wurde, was bei diesem Beruf auf einen zukommt.