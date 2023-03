Pfarrkirche St. Georg: Martin Mairinger und ein Klassiker der Passion

Der Komponist galt seinen Zeitgenossen als Restaurator und zugleich als Reformer der englischen Kathedralmusik. Der Philharmonia-Chor Wien unter der Leitung von Walter Zeh macht diese Wiederbegegnung am 19. März um 17 Uhr möglich.

Als Tenor maßgeblich dabei: Martin Mairinger aus Kleinriedenthal. Das Weinviertel hat er zwar längst eingetauscht gegen die große weite Welt - so ist der Sänger aktuell in Israel bei einer Produktion der "Fledermaus" engagiert -, aber seiner Heimat treu geblieben. Gemeinsam mit seinem Solokollegen, Bass Benjamin Harasko, und Thomasz Pietak an der Orgel wird er die bis heute meistaufgeführte englische Passionsmusik überhaupt auch im Weinviertel zum Klingen bringen.

Und das für einen guten Zweck. Der international tätige professionelle Opern- und Konzertchor singt zugunsten der Sanierung des Turmes der Fischer-von-Erlach-Kirche. Der Chor, der im kommenden Sommer wieder bei den Festspielen in Salzburg und bei "Carmen" im Römersteinbruch St. Margarethen tätig sein wird, sang das kaum bekannte Werk zuletzt in der Erzabtei St. Peter in Salzburg und in der Wotrubakirche in Wien.

