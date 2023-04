Seit Heiligabend 1952: 70 Jahre als Organist aktiv

Mit der Weihnachtsmesse 2022 hatte Adolf Hofstetter die unglaubliche Leistung von 70 Jahren auf dem königlichen Instrument vollendet. Kaum eine Kirche im Pulkautal und im Retzer Land, wo der 85-Jährige noch nicht gespielt hat. Und stolz verkündet der Kleinriedenthaler: „Von der Wiege bis zur Bahre. Wahrlich von der Taufe bis zur Begleitung am letzten Weg habe ich sieben Jahrzehnte für Feststimmung gesorgt.“

Unglaubliche 4.000 Sonntags- und Feiertagsgottesdienste zur Ehre Gottes habe er auf der Orgel begleitet, so Hofstetter. Sein Onkel, selbst Regens Chori des Gesangs- und Musikvereins Untermarkersdorf, unterrichtete den jungen Adolf am Klavier und auf der Orgel. Am Heiligen Abend 1952, gerade 15 Jahre alt, feierte er sein Debüt auf der Orgel und begleitete Chor und Orchester bei der Heiligen Messe.

Von 1957 bis 1960 war er begeisterter Musiker bei der Militärmusik NÖ und durfte dort nicht nur die Kameradschaft der Musiker, sondern auch die hervorragenden Orgeln des St. Pöltner Doms, der Stadtpfarrkirche Krems und des Stiftes Herzogenburg kennenlernen.

Zum 60er durfte Hofstetter die Orgel im Stefansdom spielen

Im Jahr 1972 trat Adolf Hofstetter in den Gesangverein Retz ein und spielte im Dominikaner Kloster zehn Jahre zur Ehre Gottes auf. Zu dieser Zeit entwickelte sich mit Pater Christoph, jetzt Kardinal Christoph Schönborn, eine große Verbundenheit und Freundschaft.

Eine große Überraschung wurde Adolf Hofstetter zum 60. Geburtstag zuteil. Die Stadtgemeinde Retz unter Bürgermeister Karl Fent sowie der Chor des Gesangvereins Retz und die Kirchenchöre Unter- und Obernalb luden den Jubilar zu einer Fahrt nach Wien ein. Am Schwedenplatz angekommen, ging man Richtung Kärntnerstraße. Das Ziel wurde dem Geburtstagskind noch immer nicht verraten. Am Stephansplatz meinte Adolf dann: „Wenn wir schon da sind, möchte ich kurz in den Dom schauen.“

Kaum diesen Wunsch ausgesprochen, wurde ihm mitgeteilt: „Nicht bloß hineingehen – die Riesenorgel wartet auf dich!“ „Alles hätte ich mir träumen lassen, aber die Einladung auf diesem wunderbaren Instrument, der größten Orgel Österreichs mit über 12.500 Pfeifen, spielen zu dürfen, war ein echter Höhepunkt!“, stellt Hofstetter mit feuchten Augen fest.

Von 1975 bis 1994 war er Leiter des Pflegeheims Retz und begleitete die Wortgottesdienste musikalisch. Seit der Pensionierung steht er weiterhin im ehrenamtlichen Dienst und sorgt als Organist für Musikgenuss.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.