Raschala: Probleme mit A1-Handynetz sind behoben

„Ich kann nur draußen telefonieren. Das ist im Sommer ja nett, aber es kommt der Winter ...“, ärgert sich ein Raschalaer über das A1-Netz. Sogar ein neues Handy habe er sich auf Anraten im A1-Shop besorgt. Doch auch das half nichts.

Einer anderen A1-Kundin wurde nach langem Hin und Her eine neue SIM-Karte zugeschickt, doch sie kann immer noch keine Anrufe empfangen oder absetzen. Anrufer landeten sofort in der Mobilbox. Außerhalb von Raschala war aber alles in Ordnung.

Die NÖN fragte bei A1 nach, denn die Raschalaer vermuteten, dass die Probleme an neuen Einstellungen des Senders liegen. „Wir haben an einem der sieben Sender in dieser Gegend leider Probleme mit 2G/3G“, berichtete A1-Sprecher Jochen Ohnewas-Schützenauer am Donnerstagabend. Er versprach, dass das Probleme spätestens am Montag behoben sein werde.

Zur Überbrückung wurde eine weitere 3G-Frequenz aktiviert, damit ein Teil der A1-Kunden in Raschala wieder aktiv sein konnte. Wenige Stunden später meldete sich der Unternehmenssprecher erneut bei der NÖN: „Manchmal sind wir schneller, als wir selbst dachten: Der betreffende Sender läuft wieder tadellos!“, sagte Ohnewas-Schützenauer am Freitag.