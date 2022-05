Kein Platz für Einsatzfahrzeuge: Stadt verhängt Parkverbot

Werbung

Foto: zVg

Feuerwehr und Müllabfuhr hatten mit der Situation zu kämpfen. Deshalb wird nun in diesem Bereich das Halten und Parken per Verordnung verboten. Die Sicherheit der Bevölkerung stehe an erster Stelle, heißt es aus dem Rathaus. Unmittelbar betroffen ist nicht nur die Ferry Sehergasse, auch in umliegenden Gassen ist es aus verschiedenen Gründen notwendig, Parkmöglichkeiten behördlich einzuschränken.

„Bei jedem Bauvorhaben müssen für jede Wohneinheit 1,5 Stellplätze errichtet werden. Das ist selbstverständlich auch bei diesen Wohnhausanlagen geschehen, weshalb genügend Parkplätze für die Anrainer zur Verfügung stehen", betont Bürgermeister Alfred Babinsky. Es sei seine Pflicht, auf die Sicherheit der Bevölkerung in der Stadt zu schauen. "Wenn dafür Parkverbotszonen eingerichtet werden müssen, dann muss ich leider auch diese unpopuläre Maßnahme setzen.“

Seit der Eröffnung des großen Kindergartens seien vermehrt Eltern mit kleinen Kindern zu Fuß in der Aumühlgasse unterwegs. Um den Weg sicherer zu machen, wurde der Gehsteig nun bis zum Bach verlängert. Um die Sicherheit und Flüssigkeit des Verkehrs in der Aumühlgasse aufrechterhalten zu können, sei es notwendig, das Halte- und Parkverbot vom derzeitigen Ende in der Aumühlgasse 5 bis zur Bachpromenade zu verlängern.

Mehr Kurzparkplätze bei Gasthaus und Elektrogeschäft

Gegenüber dem Gasthaus Graf wird die bestehende Kurzparkzone in der Aumühlgasse gleichzeitig von derzeit vier auf zehn Stellplätze ausgeweitet, um weiterhin Kundenbetrieb zu ermöglichen. In der Badhausgasse werden unmittelbar vor dem Elektrogeschäft die Dauerparkplätze in Kurzparkplätze umgewandelt.

Kein Durchkommen für große Fahrzeuge ... Foto: Stadtgemeinde Hollabrunn

Zeitlich begrenztes Parkverbot in Schmiedgasse

Durch die Sperre der Josef Weisleinstraße wegen der Schulcampus-Baustelle kommt es indes in der Schmiedgasse zu einem höheren Verkehrsaufkommen. Für die Dauer der Sperre musste das bisher nur an Werktagen untertags geltende Halte- und Parkverbot deshalb in ein generelles Halte- und Parkverbot umgewandelt werden.

