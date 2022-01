Keine Ahnung, aber trotzdem krisenfest im tww

„Keine Ahnung, aber trotzdem“, lautet das Motto des Kabarettabends von Martin Kosch im Theater im Stadl am Samstag, 5. Februar, um 19 Uhr. Kosch nimmt für sich in Anspruch, die drei Gs vorbildlich zu erfüllen, nur lauten die bei ihm: „Geboren, gefirmt und geschieden.“

Wer führt in Ihrer persönlichen „I hob kan Plan“-Tabelle?, fragt der Kabarettist sein Publikum. Der, laut „Kleine Zeitung“, „wortgewaltige Steirer und kabarettistische Feuerwerksentzünder“ stellt auch eine schöne Conclusio seines Programms in Aussicht: „Aus all den Steinen, die uns in den Weg gelegt werden, kann man sich auch etwas Schönes bauen.“

Musikalische Lesung, die erheitert und provoziert

Am 6. Februar übernehmen dann um 18 Uhr Heinz Mayer und Christoph Hahn die Stadlbühne. „Heiter, provokant und sehnsuchtsvoll“ soll es in ihrer musikalischen Lesung zugehen.

„Unser schöpferisches Zusammenfinden im monatelangen Gestaltungsprozess faszinierte mich“, sagt Heinz Mayer über die gemeinsame Zusammenarbeit. „Christoph hat ein tiefes lyrisches Empfinden. Dazu kommt meine jahrelange Erfahrung bei der Interpretation und die vielschichtige Auswahl der Gedichte“, wirbt Mayer für den Abend, bei dem unter anderem Wilhelm Busch, Erich Fried, Theodor Kramer, Nikolaus Lenau, Trude Marzik und Norbert Mayerhofer zu „erleben und hören“ sein werden.

Eine Pause von den langen Gesichtern

Fast ein wenig trotzig klingt der Titel des Programms von Clemens Maria Schreiner: „Krisenfest“. Für den Kabarettisten steht bereits vor seinem Auftritt im tww am 11. Februar um 19 Uhr fest: „Man muss die Krisen feiern, wie sie fallen.“ Der „Radikaloptimist“ fordert seine Zuschauer auf: „Gönnen Sie sich eine kurze Pause von den langen Gesichtern, sehen Sie die Nachteile positiv und die Dinge entspannt.“ Ein plausibles Beispiel hat Schreiner parat: „Wenn das Glas trotzdem noch halb leer erscheint, dann fehlen einfach die Eiswürfel.“

Marika Reichold kocht ihr Publikum ein

„Jetzt, wo das Corona dem Beethoven so in sein Jubiläumsjahr hineingepfuscht hat, ist es der frau franzi ihre Pflicht, Licht und Wahrheit in den Biografie-Dschungel vom Beethoven zu bringen“, so die Kabarettistin Marika Reichold über ihre Beschäftigung mit dem Komponisten. Das Ergebnis nennt sich „Beethoven – da wiggal vom ruamogga“ und ist am 12. Februar um 19 Uhr im Theater im Stadl zu sehen. „Es ist wie Powidl kochen“, sagt die Kabarettistin, die sich auf der Bühne „frau franzi“ nennt. Sie klaubt die schönsten, besten Früchte raus, würzt, mischt und rührt, lässt nix anbrennen und kocht ein.

Das Ziel ist ein „g‘schmackiger Extrakt aus dem Beethoven-Biografie-Brei.“